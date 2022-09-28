Tunç Soyer faturayı vatandaşa kesti! İzmir'de İçme suyuna bir zam daha

İzmir'de Ocak ayından bu yana içme suyuna art arda gelen zamlara yenisi eklendi. TÜİK tarafından açıklanan aylık Üretici Fiyat Endeksi'ne göre Soyer, İzmir'de içme suyuna yüzde 2,41'lik bir zam daha yaptı. Yeni tarifeye göre konutlarda daha önce 17 lira 22 kuruş olan 0-10 metreküp tüketimlerde ton fiyatı 17 lira 64 kuruşa yükseldi. 11-20 metreküpte ise metreküp fiyatı 20 lira 48 kuruştan 20 lira 98 kuruşa yükseldi. 21 metreküp ve üzeri tüketim bedeli ise 38 lira 36 kuruştan 39 lira 28 kuruşa çıktı. Zamlı tarifenin 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği duyuruldu.ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ AMA…Geçtiğimiz hafta kurmayları ile birlikte İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i öve öve bitiremedi. Kılıçdaroğlu'nun sosyal belediyecilikteki çalışmaları nedeniyle örnek gösterdiği Soyer, İzmirliye yine acımadı. Enerji fiyatlarındaki artışı bahane ederek Ocak ayında bu yana içme suyuna art arda zam yapan Soyer'in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuna yeniden zam kararı aldı. Kurumun resmi internet sitesinde açıklanan yeni tarifeye göre içme suyuna TÜİK'in açıkladığı aylık ÜFE oranında, yüzde 2.41 zam yapıldı.1 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞÜ GİRECEK1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni tarifeye göre daha önce konutlarda 0-10 metreküp tüketim için 17 lira 22 kuruş olan ton fiyatı 17 lira 64 kuruşa, 11-20 metreküp tüketimlerde ise ton fiyatı, 20 lira 48 kuruştan 20 lira 97 kuruşa yükseldi. Eylül ayında 38 lira 36 kuruş olan 21 metreküp ve üstü tüketimde ton fiyatı ise 39 lira 28 kuruş olarak açıklandı. Konut dışı tüketimlerde ise 0-10 metreküpte suyun ton fiyatı 34 lira 44 kuruştan 35 lira 20 kuruşa, 11-20 metreküp ise 40 lira 96 kuruştan 41 lira 95 kuruşa, 21 metreküp üstü ise 76 lira 72 kuruştan 78 lira 57 kuruşa çıktı. Yeni tarifenin 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.