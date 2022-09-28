THY'nin başarısı Alman medyasında: Bizi geçtiler

ngiltere merkezli Skytrax tarafından bu yıl da yedinci kez düzenlenen Dünya Hava Yolları Ödülleri sahiplerini buldu.Londra'da düzenlenen ödül töreninde ise Türk Hava Yolları (THY);ve “Güney Avrupa'nın En İyi Hava Yolu” ödüllerine layık görüldü.THY ayrıca dünya klasmanında da 7. sırada yer aldı. THY'nin bu başarısı ise Alman medyasında geniş yankı buldu.Almanya'nın göz bebeği konumunda olan markalarından Lufthansa'nın THY'nin gerisinde kaldığını vurgulayan Alman gazetesi Spiegel,diyerek haberi duyurdu.'En çok hangi hava yolunu seviyorsunuz, en iyi ekiplere sahip, en iyi uçak içi programı kimde? Cevap Lufthansa kaymaya devam ediyor' diyen Spiegel, THY'nin yükselişine vurgu yaptı.THY'nin dünya sıralamasında 17. sıradan 7. sıraya yükseldiği belirtilirken, Lufthansa'nın 9. sıradan 15. sıraya gerilemesi THY ile kıyaslandı.