Otomobilinde boğazı kesilerek öldürülmüştü; 1 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da, Ramazan Kırınfil'in, otomobilinde boğazı kesilip öldürülmesi ve yüklü miktarda parasının çalınmasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ramazan Afşin'in işlemleri tamamlandı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Antalya'da, Ramazan Kırınfil'in, otomobilinde boğazı kesilip öldürülmesi ve yüklü miktarda parasının çalınmasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Ramazan Afşin'in işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ramazan Afşin, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine götürüldü.