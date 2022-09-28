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Mustafa Şentop Almanya Meclisi'ne kınama mektubu gönderdi

TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Almanya Meclisi başkan yardımcısına kınama mektubu gönderdi.

Ekleme: 28.09.2022 - 09:12 Güncelleme: 28.09.2022 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Şentop Almanya Meclisi'ne kınama mektubu gönderdi
Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakeretleri sebebiyle sert tepki topladı.

Olay sonrasında ilk hamle Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı şu ifadelerle aktarıldı;

'En kuvvetli şekilde kınıyoruz'
'Almanya'nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz.

'Kubicki'nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte'
Kubicki'nin bu kabul edilemez ifadeleri, adıgeçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki'nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir.

Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne de bildirilmiştir.'

Mustafa Şentop'tan kınama mektubu
Olaya art arda tepki gelirken TBMM Başkanı Mustafa Şentop'ta kayıtsız kalmadı.

Meclis Başkanı Şentop, Almanya Meclisine kınama mektubu gönderdi.

Şentop, 'Bu ifadeyi şiddetle kınıyor ve bir meclis başkan yardımcısına yakıştırmıyoruz.' dedi.
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