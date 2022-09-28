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MGK'dan Yunanistan tepkisi: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu sona erdi. MGK yoğun bir gündemle toplandı. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada "Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir. (ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı) Müttefiklik ruhuna aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur." denildi. İşte son dakika detayları...

MGK'dan Yunanistan tepkisi: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak
Ekleme: 28.09.2022 - 21:08 Güncelleme: 28.09.2022 - 21:19 / Editör: Ozge Selin
MGK'dan Yunanistan tepkisi: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısı sona erdi. MGK yoğun bir gündemle toplandı. İç ve dış meseleler ele alındı.

YUNANİSTAN'A NET MESAJ

Kritik Milli Güvenlik Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı.

MGK'dan Yunanistan tepkisi: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak

ABD'NİN TAVRI MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI

MGK bildirisinde şu ifadeler kullanıldı: Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir.

(ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı) Müttefiklik ruhuna aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur.

MGK'dan Yunanistan tepkisi: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak

YUNANİSTAN'IN KIŞKIRTICI EYLEMLERİ

Uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye yönelik çağrılarımıza rağmen hukuk dışı uygulamalarından vazgeçmeyen Yunanistan'ın bilhassa son dönemde artan kışkırtıcı eylemleri ayrıntılarıyla ele alınmıştır.

Yunanistan'ın beyhude çabalarına karşı milletimizin menfaatlerinin muhafazası için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğimiz vurgulandı.

Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, tüm ülkeler KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya davet edilmiştir

MGK'dan Yunanistan tepkisi: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

PKK/KCK-PYD/YPG-SDG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve berbaerliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye yurt içinde ve yurt dışında zim kararlılık, başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş; çöküş sürecine giren PKK/KCK terör örgütünün yurt içinde yurt dışında tevessül edebileceği eylemlere karşı alınacak ilave tedbirler görüşülmüştür.

ERMENİSTAN'A KINAMA

Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik kışkırtıcı eylemleri sebebiyle kınanmış, Ermenistan yönetimine kendisine sunulan barış fırsatını değerlendirmesi ve tüm ahdi yükümlülükleri yerine getirmesi sorumluluğu hatırlatılmıştır.


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MGK'dan Yunanistan tepkisi: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak
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