Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, akşam saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Trakya kesiminde de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam ve gece saatlerinde Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre saat: 18.00'den itibaren İstanbul'da da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Meteorolojinin internet sitesinde yer alan beş günlük hava raporu şöyle:Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu kesimi ile İstanbul çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit körfezi çevresinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 29°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra il merkezi ve batı ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı