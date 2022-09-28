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Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahminlerini yayınladı. İstanbul dahil birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların ve rüzgarın kuvvetli olması beklenirken vatandaşlara da ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbir uyarılarında bulunuldu. Peki 28 Eylül Çarşamba hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin yağış uyarısında bulunduğu o iller...

Ekleme: 28.09.2022 - 09:13 Güncelleme: 28.09.2022 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, akşam saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN DİKKAT
Trakya kesiminde de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam ve gece saatlerinde Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN 18.00'DEN SONRA BEKLENİYOR
Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre saat: 18.00'den itibaren İstanbul'da da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteorolojinin internet sitesinde yer alan beş günlük hava raporu şöyle:

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu kesimi ile İstanbul çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit körfezi çevresinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölgenin güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra il merkezi ve batı ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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