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Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK karargahına döndü! MHP'li Olcay Kılavuz'dan çarpıcı sözler...

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Belediye içinde aktif olarak çalışan 33 kişinin PKK'lı teröristlerin birinci dereceden yakını olduğunu söyleyen Kılavuz, Diyarbakır'da Türk Bayrağı yakan bir kişinin belediyede halen görevde olduğunu paylaştı. Kılavuz ayrıca PKK'ya maddi destek sağlayan bir şahsın, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı yaptığını belirtti.

Ekleme: 27.09.2022 - 23:34 Güncelleme: 28.09.2022 - 01:57 / Editör: Ozge Selin
Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK karargahına döndü! MHP'li Olcay Kılavuz'dan çarpıcı sözler...
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe personeli arasında 33 PKK, 5 FETÖ, 2 Hizbullah terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış ve 14 kişi tutuklanmıştı.

33 KİŞİ HALA GÖREVDE

Diğer yandan PKK terör örgütünde faaliyet yürütmekte iken ölen veya terör suçlarından hükümlü bulunan şahısların yakınlarından 33 kişi halen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görev alıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK karargahına döndü! MHP'li Olcay Kılavuz'dan çarpıcı sözler...

BELEDİYE'DE TERÖRİST YAKINLARI YUVA YAPMIŞ!

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin'de polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısı sonrası belediye içindeki son duruma ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

BELEDİYE PKK KARARGAHINA DÖNDÜ

Kılavuz şunları söyledi: Hain terör örgütü PKK'lı teröristleri önceden bu bölgeye göndererek keşif yaptırıp böyle alçakça bir saldırı gerçekleştirdi. Ancak zaman içinde Mersin özelinde PKK'nın yaptığı eylemleri biliyoruz. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi artık bir PKK karargahı haline geldi. İçeriden aldığımız bilgileri İçişleri Bakanlığı'na bildirdik.

Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK karargahına döndü! MHP'li Olcay Kılavuz'dan çarpıcı sözler...

TERÖR ÖRGÜTÜYLE İŞLEM GÖRENLER GÖREVDE

Teröristlerin 1.derece yakınları Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Terör örgütlerinde işlem görmüş çok sayıda kişi belediyede çalışıyor.

ARALARINDA TÜRK BAYRAĞI YAKAN DA VAR!

Diyarbakır Silvan ilçesinde Profilo İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Türk Bayrağı'nı indererek yaktıktan sonra tutuklanan şahsın Mersin'de CHP'li belediyede çalıştığını biliyoruz.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde HDP'li belediyede belediye başkan yardımcılığı yapan şahsın Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanlığı yapıyor. Bu şahıs sürekli PKK ile bağı olan ve PKK'ya maddi destek sağlayan birisi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK karargahına döndü! MHP'li Olcay Kılavuz'dan çarpıcı sözler...

DEMİRTAŞ TİYATROSU!

Bu şahsın CHP'nin Mersin'deki başarısında HDP'nin büyük payı olduğunu söylediği sözleri var. Demirtaş'ın cezaevindeki yazdığı bazı tiyatro oyunları Mersin'de belediye tarafından sergileniyor.

Teröristlerin birinci dereceden yakınları nasıl oluyor da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışabiliyor?

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