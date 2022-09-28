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’Kum zambakları’ görsel şölen sunuyor: Koparmak yasak

Akdeniz sahillerini süsleyen nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan ve koparmanın 109 bin 593 TL cezası olan kum zambakları, yoğun çiçekli dönemine girmesiyle görsel şölen sunmaya başladı.

Ekleme: 28.09.2022 - 10:15 Güncelleme: 28.09.2022 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
’Kum zambakları’ görsel şölen sunuyor: Koparmak yasak
Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan turizm ve üretim şehri Mersin'de sahiller kum zambakları ile renklendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları Eylül ayının son günlerinde yoğun çiçekli dönemine girdi.

Çiçekleriyle gelinliğini giyen kum zambakları birçok sahil bandında göze çarparken, bu alanda da çalışma yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli ilçesinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde ise yoğunluğu dikkat çekti.

Sahil boyunca ortaya çıkan kum zambakları çiçekleriyle görsel şölen sunarken, enstitünün bitki besleme ve süs bitkileri bölümü tarafından kültüre alınması açısından proje başlatıldı.

Öte yandan, koparmanın ve soğanlarının yurt dışına çıkarılmasının cezası bu yıl 109 bin 593 TL olan kum zambaklarına karşı yapılan uyarıların etkili olması ile vatandaşların daha duyarlı olduğu belirtildi.

'TÜRKİYE'NİN DOĞAL TÜRÜ'

Enstitüde araştırma görevlisi olarak bitki besleme ve süs bitkileri üzerinde çalışma yaptığını belirten Ziraat Mühendisi Dr. Ayhan Aydın, 'Kum zambakları nergizgiller familyasına ait çok yıllık yumrulu bir bitkidir, beyaz çiçeklere sahiptir.

Çiçeklenme dönemi Ağustos ve Ekim ayları, bu bitkinin çiçeklenme dönemidir. Şu anda da çiçeklenmenin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Kum zambağı 'Pancratium maritimum' dediğimiz Türkiye'nin doğal türüdür. Bunun dışında doğal başka türlerde vardır ama 'Pancratium maritimum' Türkiye'nin doğal türüdür.

Akdeniz bölgesinde ve Karadeniz'in güney kesimlerinde görülebilmektedir. Bu tür tehlike altındadır' dedi.

Geçmiş yıllarda enstitünün içene girip bu güzel çiçekleri koparanların çok olduğuna dikkat çeken Aydın, 'Yapılan çalışmaların görünürlüğünün artması, basında yer alması sonucu artık eskisi kadar koparılması yapılmamaktadır, daha az yapılmaktadır. Vatandaşlarımız da bu konuya duyarlılık göstermektedir. Yıldan yıla değişmekle birlikte 109 bin lira civarında bir koparma cezası var. Ayrıca bu türün dışarıya çıkartılması da yasaktır' ifadelerini kullandı.
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