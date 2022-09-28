Kocaeli'de kötü koku ihbarına giden ekipler, girdikleri evde cesetle karşılaştı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Türkeli Apartmanı'nda bir daireden gelen kötü koku sonrası apartman sakinleri ihbarda bulundu. Daire kapısına gelen ekipler, yalnız yaşayan Erdinç Başeğmez'i yatağında ölü olarak buldu. Başeğmez'in cesedi otopsi için morga kaldırılacak.

Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Türkeli Apartmanı'nın 1'inci katında bulunan daireden ağır kokular yayılmaya başlayınca binadakiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.Gelen ekipler, itfaiye personelinin de yardımıyla dairenin kapısı açıp, içeri girdi. Yatağında hareketsiz bulunan Erdinç Başeğmez'in yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık incelemesinden ardından Başeğmez'in cesedi otopsi için morga kaldırılacak.