Kılıçdaroğlu altılı masadan ilk desteği aldı: Akşener'in sözleri sonrası Demokrat Parti'den dikkat çeken çıkış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamaları sonrası Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda her koşulda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceklerini belirten Enginyurt, "Ha siz derseniz ki: 'Filanca olursa desteklemiyoruz.' O da sizin meseleniz. Erdoğan'la yola devam edersiniz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili konuştu.Akşener, net bir cevap vermese de öncelikli olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini öne sürerek, altılı masanın noter olmadığını söyledi.Akşener'in bu açıklaması sonrası altılı masanın ortaklarından Demokrat Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi.'KILIÇDAROĞLU'NU SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ'Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt her koşulda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceklerini belirtti.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Enginyurt, 'Millet İttifakının 13.Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu veya masadan biri olursa, Demokrat Parti olarak sonuna kadar destekliyoruz.' dedi.'ERDOĞAN'LA DEVAM EDERSİNİZ'Enginyurt, 'Ha siz derseniz ki: 'Filanca olursa desteklemiyoruz.' O da sizin meseleniz. Erdoğan'la yola devam edersiniz. Biz sonuna kadar masadayız.' ifadelerini kullandı.