İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike! Arızalanan gemi kıyıya 100 metre kala durdu!
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen Panama bandralı Viva Eclipse isimli gemi sürüklendi. Kıyıya 100 metre kala duran gemi nedeniyle Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda makina arızası verdiği belirtilen Panama bandralı Viva Eclipse isimli gemi sürüklendi.
Çağrı üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti kurtarma botları ile Sahil Güvenlik gemileri sevk edildi. Kıyıya yakın noktada demir atan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Boğaz trafiği askıya alındı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 m boyunda ve boş vaziyetteki VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisi için KURTARMA-8-9-10 römorkörleri ve KEGM-3 botumuz ivedilikle olay mahalline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı' ifadeleri kullanıldı.