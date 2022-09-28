Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 terörist öldürüldü

ürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor.Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde barınan hain teröristler, başlarını inlerinden çıkardıkları anda gereken karşılığı misliyle alıyor.Son olarak bölgeye taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan teröristler, kahraman Mehmetçik tarafından engellendi.Operasyonla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şu ifadeleri kullandı: