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Ermenistan köşeye sıkıştı! 'Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız'

Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, Ermenistan'ı sancılı ve zor kararların beklediğini belirterek, “Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız." dedi.

Ermenistan köşeye sıkıştı! 'Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız'
Ekleme: 28.09.2022 - 21:45 Güncelleme: 28.09.2022 - 21:53 / Editör: Ozge Selin
Ermenistan köşeye sıkıştı! 'Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız'
Ter-Petrosyan, Ermenistan'da bir TV kanalına açıklama yaptı.

Kendilerini ağır, sancılı kararların beklediğini belirten Ter-Petrosyan, 'Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız.” ifadesini kullandı.

Ermenistan için hiçbir alternatifin bulunmadığı bir zaman yaşadığına işaret eden Ter-Petrosyan, 'Eğer bir belge imzalanmazsa iki komşuyla (Azerbaycan ve Türkiye) barış yapılmazsa Sovyetler Birliği'nin 70 yıllık gerçeklerini onaramayız. Yeniden bir devlet inşa etmemiz lazım.' değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
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