EGM son dakika duyurdu: Polislere verilecek promosyon belli oldu! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.EGM'den yapılan açıklama şu şekilde;