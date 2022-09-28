EGM son dakika duyurdu: Polislere verilecek promosyon belli oldu! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.
EGM'den yapılan açıklama şu şekilde;
EGM'den yapılan açıklama şu şekilde;