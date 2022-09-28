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Denizden palamut fışkırdı! Tanesi 20 liraya düştü! Vatandaşın ve esnafın yüzü gülüyor

Eylül ayıyla birlikte denizlerde açılan av sezonunun ardından balıkçıların tezgahları dolup taşmaya başladı. Karadeniz'e açılan balıkçılar, kıyıya tonlarca palamut ile döndü. Palamut bolluğunun ardından tezgahlarda fiyatlar tanesi 20 liraya kadar düştü.

Ekleme: 28.09.2022 - 14:49 Güncelleme: 28.09.2022 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Denizden palamut fışkırdı! Tanesi 20 liraya düştü! Vatandaşın ve esnafın yüzü gülüyorAmasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Orhan, yaklaşık 3 haftadır balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü söyledi.

Palamut fiyatlarının iyiden iyiye düştüğünü, balıkçı tezgahlarında bir günde 200-300 kasa balık satıldığını aktaran Orhan, 'Balığın bol olması balıkçılar kadar vatandaşları da mutlu ediyor. Bugün vatandaşlar, diğer et ürünlerine göre uygun fiyatlı palamudu bol miktarda yiyebiliyor. Havaların sıcak gitmesiyle palamut bolluğu daha da artacak. Özellikle önümüzdeki hafta ciddi palamut avı olmasını bekliyoruz.' dedi.

Denizden palamut fışkırdı! Tanesi 20 liraya düştü! Vatandaşın ve esnafın yüzü gülüyor

Balıkçılardan Reha Kavcı da son yılların en yoğun palamut bolluğunun yaşandığını, bu durumun tüketiciyi mutlu ettiğini dile getirdi.

Bolluğun, ekim ayı sonuna kadar sürmesini beklediklerini aktadan Kavcı, 'İri palamutların tanesi 20-25 liraya kadar düştü. Balık, ilaç gibidir, vitamin deposudur. Vatandaşlar, bu bolluktan istifade etsin, bol bol yesin. Biraz bollukla birlikte fiyatlar biraz daha düşebilir. Hava böyle giderse daha da bolluk olacaktır.' diye konuştu.

Güzel başlayan palamut avının aynı şekilde devam ettiğini belirten Mustafa Uzun ise, 'Bu bolluk havalar soğumazsa 1, 1,5 ay daha devam eder. Vatandaşlar bol bol yesin. Bir fırtına çıkar, bir hava eser, balık kaçar gider.' ifadesini kullandı.

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