Denizden palamut fışkırdı! Tanesi 20 liraya düştü! Vatandaşın ve esnafın yüzü gülüyor

Amasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Orhan, yaklaşık 3 haftadır balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü söyledi.Palamut fiyatlarının iyiden iyiye düştüğünü, balıkçı tezgahlarında bir günde 200-300 kasa balık satıldığını aktaran Orhan,dedi.Balıkçılardan Reha Kavcı da son yılların en yoğun palamut bolluğunun yaşandığını, bu durumun tüketiciyi mutlu ettiğini dile getirdi.Bolluğun, ekim ayı sonuna kadar sürmesini beklediklerini aktadan Kavcı,diye konuştu.Güzel başlayan palamut avının aynı şekilde devam ettiğini belirten Mustafa Uzun ise,ifadesini kullandı.