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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
Ekleme: 28.09.2022 - 22:16 Güncelleme: 28.09.2022 - 22:42 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından, iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme dair bütün gelişmeleri CNN TÜRK – Kanal D ortak yayınında değerlendiriyor.

MGK TOPLANTISI SONRASI TERÖR GÜNDEMİ

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Öncelikle şehit polisimiz Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet diliyorum. Gerek ailesine, gerek milletimize başsağlığı temennisinde bulunuyorum. Şehidimiz başta olmak üzere diğer polislerimiz ve bekçilerimiz orada kahramanca bir mücadele verdiler. Oradaki kendini yere atışı, oradan silahı kullanarak ikisini de öldürmeleri, etkisiz hale getirmeleri, hakikaten kahramanlıklarını ve aldıkları eğitimin başarılı olması çok önemliydi.

CHP'nin bu teröristlerden birisini gazeteci diye savunmuş olması ve şu anda gazetecilerden hapiste olanlar var. Bunlara yönelik olumlu bir yaklaşımımız yok. Terör örgütü ve siyasi uzantısı, malum parti yerine devletin söylediklerine kulak verselerdi, böyle utanacak hale düşmezlerdi. O hapistekilerin de gazeteci değil, terörist olduğunu en baştan beri söyledik. Onlarda yüz yok. Yargı bunları terörist oldukları için cezalandırıyor, mahkum veya tutukluyor. Resmi internet sitelerinde de tutuklu gazeteci diye gösterdikleri raporu hale gösteriyorlar. Yani hala teröristin arkasındalar. Bu teröristin çantasında kamera taşıdığını yazmışlar.

O terörist sırt çantasında taşıdığı keleşle yaptı. 'Bunların yaptığı hükümet eleştirmesi değil, devlet düşmanlığı' derken bunları kast ediyorum. CHP milli güvenlik sorunudur. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Bunların mutlaka terörle, dağla bağlantısı var. Bunları bileceğiz, adımları ona göre atacağız. Bunlar yaptıkları 'sokağa çıkın' demek suretiyle gençlerin ölmesine sebep olmadı mı?

EGE'DE TARTIŞMALI ADALARA ABD ZIRHLISI

ABD'nin her şeyden önce NATO'da beraber olduğumuz üyeler arasında adil davranmıyor. Yunanistan NATO'da beraber olduğumuz bir ülke. Ama Türkiye'de beraber olduğunuz bir ülke. Biz NATO'da ilk 5 içerisindeyiz. Hem yaptığımız ödemelerle, kara kuvvetiyle NATO'da önemli bir ülkeyiz. ABD'nin Sisam'a Midilli'ye bu kadar araç göndermesi kabul edilebilir değil. Bütün bunlar İHA'larla tespit edildi. Tespit etmekle kalmadık, Amerikan zırhlıları bizi tehdit etmek için kullanılıyor. ABD'ye diyoruz, Türkiye gibi bir müttefik bulamazsın. Gerek ABD'ye gerek Yunanistan'a uyarımızı yaptık. ABD'de 17 Eylül'de son mektubumuzu gönderdik. Yunanistan bu meseleyi yok sayıyor, görüşmekten kaçıyor. Biz burada uluslararası yargı yolunu kapadıklarını görüyoruz. Uluslararası yargıdan yanaysan, neden görüşmekten kaçıyorsun? Lozan'a göre buralar özel bir statüye tabi. Yunanistan'da toplam 9 ABD üssü mevcut. Bizim ABD'den beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmemesi.

Ada'da bir de silahlanma yarışına sokacaktır. Biz de tabi ki Kuzey Kıbrıs'ta ne gerekiyorsa adımları attık, atmaya devam edeceğiz. Bizim orada 40 bine yakın askerimiz var. Bunun dışında silah, mühimmat, araç gereç bu konularda adımlarımızı atıyoruz. Bu son adımı da cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için ne gerekiyorsa yapılacak. ABD ambargoyu kaldırsa da kaldırmasa da, 'Türkiye sen ne yaparsan yap' diyor. Lozan'a baktığımız zaman bir defa buralar silahtan ari olan adalardır. Bu adalara ABD maalesef, ne Lozan'ı ne Paris'i dinliyor. Bunları dinlemeden bu adımları attı, atıyor.

Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
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