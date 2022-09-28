  • USD: 18,49 - 18,52
  • EURO: 17,67 - 17,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun daireye ihtiyacı varsa TOKİ'ye müracaat etsin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesine garanti istemesi konusunda konuştu. "Sayın Kılıçdaroğlu garanti istiyorsa demek ki daireye ihtiyacı var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda böyle bir ihtiyacı varsa TOKİ'ye müracaat eder, bitmiş olan konutlardan da böyle bir imkan ona tanınabilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Ekleme: 28.09.2022 - 22:16 Güncelleme: 29.09.2022 - 02:42 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu'nun daireye ihtiyacı varsa TOKİ'ye müracaat etsin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D-CNN TÜRK ortak canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesi ile ilgili 'Para toplamak için yapıyorlar. Garanti versinler destekleyeceğiz.' açıklaması sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

'Sayın Kılıçdaroğlu'nun daireye ihtiyacı mı var. Garanti istiyorsa demek ki böyle bir ihtiyacı var. Şu anda böyle bir ihtiyacı varsa TOKİ'ye müracaat eder, bitmiş olan konutlardan da böyle bir imkan ona tanınabilir. Buyursun.'

'KEMAL BEY BAK DÜRÜST OL'

Şu ana kadar 1 milyon 250 bin TOKİ konutu yapıldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk defa bu alana girmiyoruz ki, kendimizi ispatlamışız. Esenler'de konut dağıtımı yaptık. Orada bir eve gittim ve mutluluklarını gördüm. Kemal Bey bak dürüst ol. Siyaset dürüstlüktür. Böyle enine boyuna aklına ne geliyorsa atmak değil. Biz attığımız adımla yeniden bir tarih yazıyoruz. Gençlerimizin başvurusu 1 milyon 715 bin. 5 milyona dayanan müraacat var. Projelerimizde ilk kazmayı 25 Ekim'de vuruyoruz. Derdimiz, Türkiye'nin 4 bir yanında nerelerde konut yapımına başlayacaksak, hepsine aynı anda temelleri atıp, bu işi başlatalım istiyoruz. En kısa zamanda kura tarihlerini açıklayarak bu adımları da açıklayacağız. Kuraya tabi tutmak suretiyle istiyoruz ki, vatandaşlarımıza bu sayıyı artırarak imkan tanıyalım.' dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bir milli güvenlik sorunudur!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar
Kırgızistan'ın FETÖ bağlantılı Eğitim ve Bilim Bakanı Beisenaliev rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
Kılıçdaroğlu altılı masadan ilk desteği aldı: Akşener'in sözleri sonrası Demokrat Parti'den dikkat çeken çıkış
MGK'dan Yunanistan tepkisi: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '3 dakikada 3 yıl' algısı patladı!
CHP'li Bedrettin Gündeş'in dosyasını açıyoruz: Örgüt üyeliğinden 4,5 yıl hapis, teröristle çekilen fotoğraf!
İBB'den adrese teslim ulaşım ihalesi: CHP'li Özgür Karabat'ın çalıştığı şirket kaptı!
Teröriste 'gazeteci' diyerek sahip çıkan CHP'den bunu deşifre eden gazetecilere tehdit!
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için 'Arnavutluk'a iade talebi!
İYİ Parti'den kendilerine küfür eden Can Ataklı'ya sert tepki!
AK Parti'li Mustafa Şen: 6'lı masa Biden, PKK ve FETÖ'nün masası
Can Ataklı'dan 'HDP'nin olduğu yerde olmayız' diyen Meral Akşener'e küfürlü tepki: E s..tir git o zaman...
CHP'li Torun'dan skandal sözler! 'Yaşam konforumuz arttı bunun bedeli çok fazla'
Bakan Murat Kurum: Sosyal konut projesinde ilk temelleri 17 ilde atıyoruz
Ermenistan köşeye sıkıştı! 'Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız'
İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike! Arızalanan gemi kıyıya 100 metre kala durdu!
AYM'den Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemine oy çokluğuyla ret!
İBB'de skandal! Rüşvet verdikleri iddiasıyla 23 milyon dolar ceza yiyen şirketin başındaki isim Filiz Doğan İmamoğlu'na danışman oldu
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Destek ödemeleri artırıldı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Destek ödemeleri artırıldı

’Kum zambakları’ görsel şölen sunuyor: Koparmak yasak

’Kum zambakları’ görsel şölen sunuyor: Koparmak yasak

Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış alarmı

TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık açıkladı

TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık açıkladı

WhatsApp görüntülü görüşmeler için yeni özelliğini duyurdu

WhatsApp görüntülü görüşmeler için yeni özelliğini duyurdu

Çanakkale'deki Tuz Gölü, rengine kavuştu

Çanakkale'deki Tuz Gölü, rengine kavuştu