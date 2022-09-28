Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D-CNN TÜRK ortak canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesi ile ilgili 'Para toplamak için yapıyorlar. Garanti versinler destekleyeceğiz.' açıklaması sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:'Sayın Kılıçdaroğlu'nun daireye ihtiyacı mı var. Garanti istiyorsa demek ki böyle bir ihtiyacı var. Şu anda böyle bir ihtiyacı varsa TOKİ'ye müracaat eder, bitmiş olan konutlardan da böyle bir imkan ona tanınabilir. Buyursun.''KEMAL BEY BAK DÜRÜST OL'Şu ana kadar 1 milyon 250 bin TOKİ konutu yapıldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk defa bu alana girmiyoruz ki, kendimizi ispatlamışız. Esenler'de konut dağıtımı yaptık. Orada bir eve gittim ve mutluluklarını gördüm. Kemal Bey bak dürüst ol. Siyaset dürüstlüktür. Böyle enine boyuna aklına ne geliyorsa atmak değil. Biz attığımız adımla yeniden bir tarih yazıyoruz. Gençlerimizin başvurusu 1 milyon 715 bin. 5 milyona dayanan müraacat var. Projelerimizde ilk kazmayı 25 Ekim'de vuruyoruz. Derdimiz, Türkiye'nin 4 bir yanında nerelerde konut yapımına başlayacaksak, hepsine aynı anda temelleri atıp, bu işi başlatalım istiyoruz. En kısa zamanda kura tarihlerini açıklayarak bu adımları da açıklayacağız. Kuraya tabi tutmak suretiyle istiyoruz ki, vatandaşlarımıza bu sayıyı artırarak imkan tanıyalım.' dedi.