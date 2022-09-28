CHP'li Bedrettin Gündeş'in dosyasını açıyoruz: Örgüt üyeliğinden 4,5 yıl hapis, teröristle çekilen fotoğraf!

Mersin'de PKK'lı iki kadın teröristin polisevine gerçekleştirdiği saldırıda polisimiz Sedat Gezer şehit oldu. Hain saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan CHP'li Bedrettin Gündeş ile ilgili şok detaylar çıktı.MERSİN'DE ALÇAK SALDIRI!Geçtiğimiz pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Polisevinin önüne gelen PKK'lı iki kadın terörist, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.1 polisimizin şehit olduğu çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı.Olayın ardından teyakkuza geçen emniyet ekipleri kimliği tespit edilen 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan isimli PKK'lı terörist ile bağlantılı olduğu öne sürülen çok sayıda kişiyi tespit etti.Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.CHP'Lİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TERÖR OPERASYONUTerör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Güneş'in de aralarında bulunduğu 18'i belediye personeli 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Güneş ve 17 belediye personelinin de olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.BEDRETTİN GÜNDEŞ GÖZALTINA ALINDIKimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda Bedrettin Güneş ve bazı şüpheliler gözaltına alındı.BEDRETTİN GÜNDEŞ GÖZALTINA ALINDIKimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda Bedrettin Güneş ve bazı şüpheliler gözaltına alındı.CHP'li Vahap Seçer'den HDP ile ortaklık itirafıVAHAP SEÇER'İN İTİRAFI: HDP'NİN ESERİPKK saldırısının yaşandığı Mersin'de CHP'li Büyükşehir Belediyesinin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile olan ittifakı biliniyor. Bu ittifakı Belediye Başkanı Vahap Seçer de itiraf etmişti.Seçer bir konuşmasında şu cümleleri kullanmıştı:İttifak içerisinde olmasa da karşılıksız hesaba kitaba oturmadan bizlere destek veren HDP'nin bir eseri olduğunu, bir başarı olduğunu bilmenizi istiyorum.CHP'nin Mersin'de HDPKK ile yaptığı ortaklık ilk ağızdan doğrulanırken Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in terör soruşturması kapsamında göz altına alınması hiç de şaşırtıcı değil...KİMDİR BU BEDRETTİN GÜNDEŞ?Peki kimdir bu Bedrettin Gündeş? PKK ile ne gibi bağlantıları var? HDP ile teması neler?TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN HAPİS YATTIBedrettin Gündeş'in 1980'li yıllarda terör örgütü THKO'ya üye olmaktan 4 yıl 6 ay hapis yattığı öğrenildi.29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde Akdeniz ilçesinde terör örgütünün siyasi uzantısı DTP'li Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk'ün başkan yardımcılığı yapan Gündeş, terör bağlantısı şüphesiyle KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kapatılan NAR-DER'in de başkanlığını yürüttü.31 MART SONRASI CHP-HDP ORTAKLIĞIYLA MERSİN'DE GÖREVE BAŞLADI31 Mart yerel seçimlerinde bazı illeri HDP ittifakı ile kazanan CHP, belediyeye MHP döneminde işe giren kadrolara zulüm için HDP'yi görevlendirdi.Mersin'de yönetimi MHP'den devralan CHP'li Vahap Seçer de ilk icraatlarında HDP'yi unutmadı.Terör örgütü üyesi olmaktan 4 yıl hapis yatan Bedrettin Gündeş'i Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın başına getirdiler.Gündeş'in PKK terör örgütü ile iltisaklı olduğu iddiasıyla ve örgütün birçok faaliyetinde bulunmaktan soruşturulduğu öğrenildi.PKK'YA KIZ KAÇIRAN METİN İNCE İLE TEMASIBedrettin Gündeş'in geçtiğimiz günlerde astım hastası olan 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp dağa teslim eden Metin İnce ile teması olduğu da ortaya çıktı.TERÖR ETKİNLİKLERİ VE ÖCALAN PAÇAVRASI ÖNÜNDE POZBedrettin Gündeş'in HDPKK ile olan yakın temasına ilişkin bomba örnekler de var.Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda terör suçlarından tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a övgü dolu paylaşım yaptığı görülen Gündeş'in 'BDP Toroslar Eş Başkanı' olarak görev yaptığı döneme ilişkin paylaşımları da yer alıyor.Öte yandan Gündeş'in bir terör etkinliğine katıldığı ve PKK elebaşı bebek katili Apdullah Öcalan'ın paçavrasının önünde poz verdiği de görüldü.Gündeş'e ait başka bir skandal fotoğrafta yan yana durduğu şahsın PKK terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Teröristin dağda elinde kalaşnikofla çekildiği poz sosyal medyada paylaşıldı.CHP-HDPKK ORTAKLIĞIVahap Seçer'in itirafı ve PKK soruşturmasında gözaltına alınan Bedrettin Gündeş'in skandalları göz önüne alındığında CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile yaptığı ortaklı bir kez daha açığa çıkıyor.CHP'li isimler tabanın korkusu sebebiyle HDP ile ittifakı inkar etmeye çalışsa da 'bakanlık' vaadi ve verilen koltuklar kirli ortaklığın en açık kanıtlarından biri oldu.