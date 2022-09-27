Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...Bugün Veli Ağbaba ile telefonda görüştüm Veli Ağbaba'ya sordum “Hiçbir pişmanlık duygunuz var mı, bir teröristi gazeteci olarak toplumun önüne çıkartıp mağdur sıfatı kullandığınız için? “Soruma cevap olarak “Teröristlerin Allah belasını versin,” dedi. Bunun üzerine kendisine tekrar sordum 'Peki pişmanlığınız var mı?'. Bu soruma cevap vermekten kaçındı.MERSİN'DEKİ PKK'LI 'MAĞDUR OLARAK' CHP RAPORUNDA!“CHP tutuklu gazeteciler raporu yayınladı. Dün akşam maalesef Mersin'deki hain saldırıyı yapan teröristler bir tanesini CHP bizlere gazeteci diye yutturup bize gazeteci olarak yayınlıyor.”GAZETECİ DEDİLER TERÖRİST ÇIKTI“CHP'li vatandaşlarımıza sesleniyorum. Onlarda bu memleketin evladı. Düşünebiliyor musunuz sizin inandığınız siyasi parti bir teröristi, PKK'dan dolayı ceza yiyen bir terörist ‘mağdur gazeteci' sıfatıyla bizlerin önüne koyuyor, yurt dışına gönderiyor ve herkesi kandırmaya çalışıyor.”TERÖRİSTLERİ DEVLET DAİRESİNE YERLEŞTİRİRLERSözlerine devam eden Osman Gökçek,“Gelip iktidar oldular diyelim, geldi dedi ki bu terörist ben sizin raporunuzun içinde de varım. Şu konuda bana yardımcı olun deyip devlet kadrolarına girmeye kalktı. İşte buyrun teröristleri nasıl yerleştireceklerini görün.” şeklinde konuştu.CHP KABUK DEĞİŞTİRMİŞ DURUMDA“CHP kabuk değiştirmiş durumda. CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti ile alakası kalmamış durumda... CHP tamamen mezhepsel bir parti haline dönüştü. Bu halde siyaset yapmaya çalışan bir durum içerisinde. Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmişine baktığınız zaman batı çalışma grubunun içerisinde hangi terör gruplarıyla alakası olan kişileri işlere aldıklarını biz defalarca gösterdik.”KILIÇDAROĞLU BİR KEZ 'FETÖ' DEMEDİ“400 tane konuşma yapıyor. Ak Parti'de önemli bir isimde sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun 400 konuşmasını inceledik 1 Ocak 2022 itibariyle, bir kez ‘FETÖ' dememiş.”TÜRKİYE'NİN İTİBARI ARTTI“Türkiye ile gurur duyulması gereken tablolar yaşadık. 10-15 gün içerisinde onlarca lider ile görüşen bir liderimiz var. Türkiye'nin itibarı inanılmaz şekilde artmış durumda.”BİR GECEDE 8 MİLYON LİRA HARCADILAR'Ankara'da yaşayanlar bilir. İlk cumhuriyet kurulduğu zaman Çankaya Köşkü'nün etrafındaki yerlere bakın. Eski Başkbakanlığın hemen karşısında Amerikan Büyükelçiliği vardır. Onun konuk evi vardır. Çünkü o dönemin içerisinde güçlü devlet, vs en iyi yerleri alanlar noktasında... Türkiye böyle bir noktada Birleşmiş Milletler'in tam karşısında, Türklerin gidip gelebileceği, tüm işlerini çözebileceği bir bina yaptı. Bu bina Tayyip Erdaoğan'ın değil, Türkiye'nin bu ülkede yaşayan halkın itibarı, bununla gurur duymamız lazım. Türkevi yaptı diye eleştirenlere sesleniyorum, İzmir'de ne idüğü belirsiz heykellere mi harcanacak para ya da Tarkan'a bir gecede 8 milyon lira para verdiğini söyleyen Tunç Soyer'e mi alkış tutmamız gerekiyor?”İMAMOĞLU YUNANİSTAN'A ŞİRİN GÖZÜKMEYE ÇALIŞIYOR“CHP dar yerlerde kalmış durumda. Sayın İmamoğlu konusuna gelecek olursak, Bizans kalıntılarından olan hipodrom ortaya çıkartılacakmış, bu İstanbul'a kazandırılacakmış. İmamoğlu'nun işi gücü kalmamış, Ayasofya'nın rövanşı gibi kalkıp Bizanslıların hipodromunu ortaya çıkartacak, sonra Yunanistan'a şirin gözükecek.”Konuşmasını sürdüren Osman Gökçek,“Ayasofya'nın camii yapılmasından rahatsız olanlar hipodromu yapacaklarmış. Bunu herkesin görüşüne sergileyeceklermiş. Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? İstanbul Yunanların değil, Türkiye'nin, Osmanlı aldı Fatih Sultan Mehmet aldı. Bunu kabul edemiyorlar ve maalesef görüyorsunuz İmamoğlu halâ bu işlerle uğraşmaya devam ediyor. Şimdi bunlar eleştirse ne olur eleştirmese ne olur.” şeklinde sözlerine devam etti.İMAMOĞLU'NU BİR DAHA ADAY YAPMAZLAR“Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sessizliğinin altında sinsice bir cumhurbaşkanı olma beklentisi var. Bundan dolayı CHP'de rahatsızlık olduğunu görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun durumunda kimse olmak istemez. Kendi seçtirdiği Yavaş ve İmamoğlu başına bela oldu. Çıkıp onlara basın huzurunda ayar vermeye kalkıyor. Ama bence bir dahaki dönem Ekrem İmamoğlu CHP'nin delediye başkan adayı bile olamayacak. Bunu defalarca söylemeye devam edeceğim. Bu benim fikrim. CHP, İmamoğlu'nu aday yapmayacaktır ama Mansur Yavaş'ı yapabileceklerini düşünüyorum.”KILIÇDAROĞLU MUSA ANTER'İN OĞLUNU AĞIRLADI'Kadir Mısıroğlu Zübeyde Hanım'a hakaret etmedi. Musa Anter, bizzat Atatürk'ün annesi olan Zübeyde Hanım'a küfür eden kişidir. Bu kişi Zübeyde Hanım'a küfür ettiği için 15 gün gözaltında kaldı. Bu Musa Anter'in oğlunu CHP'nin içerisinde kim karşılıyor? Sayın Kılıçdaroğlu... Hadi Kılıçdaroğlu'na da kullansanıza Kadir Mısıroğlu'na kullandığınız o ağır ifadeleri, hadi kullanın... Kadir Hoca'nın demediği bir laftan dolayı kendisine demediği hakareti bırakmadılar.”İYİ PARTİ NE DİYECEK MERAK EDİYORUMHasip Kaplan'ın “ben eşimle randevu almadan Akşener'e kahvaltıya giderim” sözleri hakkında yorum yapan Osman Gökçek “İYİ Parti ne diyecek merak ediyorum. Şahsen Hasip Kaplan isterse bu akşam mesaj atsın, desin ki ‘Osman Gökçek'in evine randevu almadan gidiyorum' bakın ne diyorum ona. Akşener, ‘sen kim oluyorsun benim evime randevu almadan geliyorsun hadsiz' dese mesela, tamam derim.AKŞENER'İN DEDİĞİNİ YAPSAYDIK BATTANİYE İLE OTURUYORDUK“Şuan da Fransa'da kaloriferleri 19 dereceden fazla yakmak yasak. Eğer Sayın Akşener'in dediği olsaydı, şuan Türkiye'de, Erzurum'da, Kars'ta odun ya da kömür yakacaktık. Başka şansımız yok. Almanya'da kamu binaları 19 derece ile ısıtılacak. Bankalarda insanlara battaniye dağıtıyorlar. Akşener'in dediğini yapsaydık bizim vatandaşımızda battaniye ile oturmak zorunda kalacaktı.”MUHALEFET GÖREMİYOR'Başka ülkelerin başbakanları, cumhurbaşkanları, ‘kendi ülkenizin başkanıyla gurur duyun' diyorlar. Türkiye'yi nereden nereye aldı getirdi diyorlar. Oradaki başkanlar görmüş, bizim muhalefet bunu göremiyor. Yabancı başkanlar ‘tatillerinizi Türkiye'de yapın' diye haykırıyorlar, bizim muhalefet bunu kabul etmiyor.'