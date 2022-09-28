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Antalya Havalimanı'nda sezon dışı Alman ve Rus turist izdihamı: Kapıda kuyruk oluştu

Antalya'da yaz sezonunun bitmesine rağmen yabancı turist sayısı rekor seviyeye ulaştı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kente hava yoluyla gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 788 bin 467'ye ulaştığını açıklarken Antalya Havalimanı'nda Alman ve Rus turistlerin oluşturduğu kalabalık kameralara yansıdı.

Ekleme: 28.09.2022 - 11:41 Güncelleme: 28.09.2022 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Antalya Havalimanı'nda sezon dışı Alman ve Rus turist izdihamı: Kapıda kuyruk oluştuAntalya Valisi Ersin Yazıcı, geçtiğimiz gün, kente eylül ayında gelen yabancı turist sayısının rekor seviyeye ulaştığını açıklamıştı.

YABANCI TURİST SAYISI 10 MİLYONU AŞTI
Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 788 bin 467'ye ulaştığını açıklayan Yazıcı, 'Rakamlarımız iyi gidiyor. Mutluyuz, memnunuz. Turizmin getirdiği hareket ve bereketle güzel bir sezon geçiriyoruz' diye konuştu.

Turizm sektörünün mutlu olduğunu belirten Yazıcı, 'Gelen giden farkı birkaç yüz kişiyle sınırlıyken son birkaç günde 1800 olmuş. Takip ediyoruz' açıklamasında bulundu.

Antalya'ya turist akını devam ederken Antalya Havalimanı'nda Alman ve Rus turistlerin oluşturduğu kalabalık ise kameralara yansıdı.

Antalya Havalimanı'nda sezon dışı Alman ve Rus turist izdihamı: Kapıda kuyruk oluştu


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