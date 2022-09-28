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AK Parti'li Mustafa Şen: 6'lı masa Biden, PKK ve FETÖ'nün masası

Muhalefeti eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "O 6’lı masa, aslında 9'lu masa. O masa Joe Biden masası, o masada PKK var, FETO var. Eğer böyle değilse çıksınlar, açıkça reddetsinler, meydan okusunlar" dedi.

AK Parti'li Mustafa Şen: 6'lı masa Biden, PKK ve FETÖ'nün masası
Ekleme: 28.09.2022 - 19:25 Güncelleme: 28.09.2022 - 19:32 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'li Mustafa Şen: 6'lı masa Biden, PKK ve FETÖ'nün masası
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve bölge illerin milletvekilleri Gaziantep'te düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katıldı. Parti mensuplarının katıldığı toplantıda konuşan Şen, muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masanın siyaset anlayışını eleştirdi. 6'lı masanın aslında 9'lu masa olduğunu ve muhalefetin bu masasına ABD Başkanı Joe Biden'ın yön verdiğini söyleyen Şen, şöyle konuştu:

'Muhalefet canları sıkıldıkça 'Hadi erken seçim yapalım' diyor. Bunu söyleyip, onlar oturup keyif çatarken bizler sürekli mahallelerdeydik. Muhalefete sesleniyorum; bırak erken seçimi de sen seçime hazırlan. Gerçekten siyaset yapıyorsan bu vatandaşa dair bir şeyler söyle. Türkiye'ye dair bir şeyler söyle. 6'lı masa nedir? Hatırlayınız; Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 'Türkiye'deki dostlarımızı destekleyeceğiz ve Erdoğan'ı düşüreceğiz' sözünü. Bu ne anlama geliyor. Muhalefetin bu söz karşısında 'Sen kim oluyorsun da benim ülkemin siyasetine karışıyorsun' demesi gerekirken duymazlıktan geldiler ve sonra masa kuruldu. Bu masa, onların adlandırması ile Erdoğan'ı düşürme masası. O 6'lı masa aslında 9'lu masa. O masa Joe Biden'ın masası, o masada PKK var, FETO var. Eğer böyle değilse çıksınlar açıkça reddetsinler, meydan okusunlar.'

'CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINDA TÜRKİYE, DÜNYAYA YÖN VERECEK'

Türkiye'nin dünyayı yönetmek için 2023 seçimlerinde çok güçlü olması gerektiğinin vurgulayan Şen, 'Bütün bu çalışmalarımız, projelerimiz bir şeye hizmet edecek. Biz Türkiye yüzyılına doğru gidiyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı Türkiye yüzyılı olacak. Cumhuriyetimizin birinci yüzyılını tamamlıyoruz. İkinci yüzyılına geçiyoruz. Bunu artık bir dünya markası olarak algılamak gerek. Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı da ilgilendiren bir mevzu. Dünyaya yön veren ülkeler arasında Türkiye kendisini çok net bir şekilde gösteriyor artık. Bu seçimde tam da bunu yapacağız. ‘Bu seçim, sıradan bir seçim değil' dediğimizde aslında tam da bunu kastediyoruz. Önümüzdeki yüzyıllarda dünyayı yönetecek olan kuruluşu anlatmaya çalışıyoruz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
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