Yunanistan ve ABD'ye nota: İki ülkeden peş peşe açıklamalar! Yunan basını karıştı

Yunanistan'ın hukuka aykırı bir biçimde Ege'deki adalara zırhlı araç sevk ettiği anların ortaya çıkması sonrası Türkiye harekete geçti. ABD ve Yunanistan'a nota verildi. Bu hamle Yunanistan'da yankılandı. Yunan basını olayları 'meydan okuma' olarak yorumlarken iki ülkeden de açıklama geldi.

Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki Midilli ve Sisam adalarını ABD menşeli zırhlı araçları konuşlandırması sonrası Türkiye iki ülkeye nota verdi. Yunanistan'dan bu ihlallere son vermesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istenirken Washington'dan ise gerekli tedbirlerin alınması istendi. Yunan ihlalleri ABD'li sözcüye soruldu.



ABD VE YUNANİSTAN'A NOTA



Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araçları konuşlandırması, Yunanistan ve ABD nezdinde protesto edildi. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığa davet edilerek Atina'ya protesto notası verildi.



LOZAN İHLAL EDİLDİ



Notada, söz konusu konuşlandırmanın Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmalarından kaynaklanan ahdi yükümlülüklerinin ve dolayısıyla uluslararası hukukun yeni bir ihlali olduğu belirtilerek, Yunanistan'dan bu ihlallere son vermesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.



Benzer bir girişim aynı gün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve Washington nezdinde de yapıldı. ABD'ye verilen protesto notasında da, ABD'nin Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsüne riayet etmesi ve ABD silahlarının bu statünün ihlali için kullanılmaması konusunda Washington yönetiminin gerekli tedbirleri alması istendi.



BU GÖRÜNTÜLER ABD'Lİ SÖZCÜYE SORULDU



Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ned Price, AA muhabirinin "Yunanistan'ın Ege'de GASA kapsamındaki adalara onlarca zırhlı araç ve tank çıkararak provoke ettiği gerilimin tırmanmasından endişe etmiyor musunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:





"Rusya'nın bir kez daha egemen bir devleti işgal ettiği, transatlantik toplum ve uluslararası toplumun Ukrayna halkının yanında olduğu ve Rus saldırganlığına karşı durduğu bir dönemde, şimdi NATO ortakları arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların veya eylemlerin zamanı değil. NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve her türlü zor farklılıkları çözmek için diplomatik olarak birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz."



Sözcü toplantı sırasında, Yunan bir gazetecinin "Adalar hangi ülkenin egemenliği altındadır, Türkiye'nin mi? Yunanistan'ın mı?" sorusuna ise yanıt vermeden diplomatik yollarla farklılıkların çözülmesi gerektiği vurgusunu yineledi..



Sözcü toplantı sırasında, Yunan bir gazetecinin "Adalar hangi ülkenin egemenliği altındadır, Türkiye'nin mi? Yunanistan'ın mı?" sorusuna ise yanıt vermeden diplomatik yollarla farklılıkların çözülmesi gerektiği vurgusunu yineledi. Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki GASA kapsamında bulunan Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk ettiği ortaya çıkmıştı.



YUNANİSTAN'DAN SKANDAL AÇIKLAMALAR



Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'ie verilen nota sonrası Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada skandal ifadelere yer verildi.



Lozan'ın açıkça ihlal ettiği ortaya çıkan Yunanistan, Lozan Antlaşması'ndan doğan yükümlülüklerine tam olarak uyduğunu sölyedi.



Bakanlık, Yunanistan'ın savaş tehdidinde bulunmadığını ifade etttiği açıklamalarına Türkiye'yi suçlayarak devam etti. Türkiye'nin sürekli Yunan hava sahasını ihlal ettiğini dile getirerek Yunanistan'ın egemenliğinin ihlal edilğini ileri sürdü.



Öte yandan Yunan gazetesi Ta Nea'da yeralan haberde ise, Türkiye'nin çifte meydan okumada bulunduğu yazıldı. Haberde verilen nota ile birlikte Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalara da yer verildi. unanistan'ı kışkırtanların niyetlerini gayet iyi bildiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabız değildir ve olamaz." ifadelerini kullandı.



Gazete; Başkan Erdoğan'ın sözlerini 'İpleri elinde tutuyor' başlığı altında verdi.



"YUNANİSTAN TÜRKİYE'NİN DENGİ DEĞİL"



Başkanndoğan dünkü Konuşmasında "Biz, dünyada savaşları, krizleri, gerilimleri sonlandırmak için samimi gayret sarf ederken, komşumuz Yunanistan'ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, Yunanistan'ın siyasi, askeri ve ekonomik olarak Türkiye'nin muhatabı ve dengi olamayacağını vurguladı.



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, ülkemizin vaktini, enerjisini ve dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ancak bu hem Yunan siyasetçiler hem Yunan devleti hem Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur. Daha geçtiğimiz ağustos ayında 100. yıl dönümünü kutladığımız zaferlerimizin, Yunan halkına ve yöneticilerine ödettiği bedelleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Kısır siyasi hesapları uğruna ülkesini siyasi, askeri ve ekonomik olarak işgale uğratan Yunan yöneticiler, bunun hesabını er geç en başta kendi halkına vermek mecburiyetinde kalacaktır.