Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe! 13 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri: Yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde ve Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 19 terörist etkisiz hale getirildi.SURİYE'NİN KUZEYİNDE 13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.' ifadeleri kullanıldı.IRAK'IN KUZEYİNDE 6 TERÖRİST...Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan başka bir paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:'Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.'