Ne şehit diyebildi ne PKK: Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan 'Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil'

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan dün akşam Mersin'de PKK'lı teröristler tarafından gerçekleşen hain saldırıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Arslan hain terör saldırıyla ilgili "Bir polis hayatını kaybetti" ifadelerini kullanarak 'şehit demekten kaçındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, saldırıyı gerçekleştirenin terör örgütü PKK olduğunu açıkça ifade etmesine rağmen Arslan, "Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil, bilgi karışıklığı var" diye konuştu.

Dün 22.45 sıralarında Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki polisevine iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 48 yaşındaki polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, bir polis ile bir sivil de yaralandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıya ilişkin kameraların karşısına geçerek kamuoyunu bilgilendirdi ve alçak saldırıyı gerçekleştirenlerin terör örgütü PKK olduğunu açıkça ifade etti.ŞEHİT DİYEMEDİAncak hain saldırıdan 12, açıklamadan 9 saat sonra konuşan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, skandal açıklamalarda bulundu.Arslan, saldırıda teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru için 'şehit' demek yerine "Hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.'NEYİN NESİ BELLİ DEĞİL'Ayrıca Arslan, İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarına rağmen saldırı hakkında 'Neyin nesi belli değil' şeklinde konuştu. Arslan, "Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil, bilgi karışıklığı var" dedi.