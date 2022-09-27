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MSB: Gölcük Tersane Komutanlığımızda meydana gelen iş kazasında kahraman silah arkadaşımız Söz.Elk. Er Enes BIYIK şehit oldu

Gölcük Tersane Komutanlığında meydana gelen iş kazasında sözleşmeli er Enes Bıyık şehit oldu.

Ekleme: 27.09.2022 - 21:11 Güncelleme: 27.09.2022 - 21:16 / Editör: Ozge Selin
MSB: Gölcük Tersane Komutanlığımızda meydana gelen iş kazasında kahraman silah arkadaşımız Söz.Elk. Er Enes BIYIK şehit olduMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığında, bugün meydana gelen iş kazasında, sözleşmeli er Enes Bıyık'ın şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, 'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.' ifadelerine yer verildi.

MSB: Gölcük Tersane Komutanlığımızda meydana gelen iş kazasında kahraman silah arkadaşımız Söz.Elk. Er Enes BIYIK şehit oldu
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