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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı 224 bin

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 224 bin 48'dir. 2019-2020 öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden mezun olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 13 bin 417dir" dedi.

Ekleme: 27.09.2022 - 13:31 Güncelleme: 27.09.2022 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı 224 bin
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in 2021-2022 döneminde Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenci sayısı, mezun olan yabancı öğrenci sayısı ve yabancı dil eğitimi alan öğrenci sayısı ile öğrencilerin yeterli yabancı dil eğitimine erememelerinin nedenleriyle ilgili soru önergesini yanıtladı.

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için yabancı uyruklu öğrenci sayılarının henüz açıklanmadığını belirten Özer, "2020-2021 eğitim öğretim yılında, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 224 bin 48'dir. 2019-2020 öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden mezun olan yabancı uyruklu öğrenci sayısı 13 bin 417dir" ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, seçmeli olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça, Çince yabancı dil derslerinin öğrencilere verildiğini belirtti. Yabancı dil dersinin, 2012-2013 eğitim öğretim yılından başlanarak ilkokul 2'nci sınıftan itibaren okutulmaya başladığını ifade eden Bakan Özer, "İlkokul 4'üncü sınıf ve ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda öğrenim gören istekli öğrencilere; yaz tatillerini verimli şekilde geçirmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları e-kılavuzu kapsamında, İngilizce dersi yaz okulu uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu öğrencilerimize yönelik 4 Temmuz, 28 Ağustos arasında düzenlenen yaz okulu eğitiminde 4'er haftalık süreler ile haftada 12 ders saati İngilizce eğitimi verilmiştir" dedi.

"EĞLENEREK ÖĞRENMELERİ AMAÇLANMAKATA"

Bakan Özer, yaz okullarında verilen İngilizce dersleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Yaz okulu süresinde öğrencilerin İngilizce öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri, İngilizce iletişim becerilerini geliştirmeleri, eğlenceli etkinlik ve oyunlarla hedef dili aktif olarak kullanarak keyifli vakit geçirmeleri ve eğlenerek öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin İngilizce derslerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek, duyuşsal özelliklerini desteklemek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla ilgili derslerdeki mevcut öğretim programları temel alınarak; bahse konu yaz okulu eğitiminde uygulanmak üzere 'Yaz Okulu İngilizce Çerçeve Programı' hazırlanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan çerçeve programında drama etkinlikleri, sanat etkinlikleri, temayla ilişkili oyunlar ön plana çıkarılmıştır. Eğitimi eğlenceye dönüştüren yaz okulu uygulamasında öğrencilerin aktif katılım sağlayacağı etkinliklerle, eğlenceli bir öğrenim süreci geçirmeleri amaçlanmıştır. Bu nedenle, çerçeve programı içerisinde öğrenme sürecine ilişkin öneriler ve yaz okulu eğitiminde her bir grupta uygulanabilecek örnek materyaller sunulmuştur. Yaz okulu uygulamasının amaç ve ilkelerinin ele alındığı, İngilizce çerçeve programının tanıtıldığı ve uygulanabilecek örnek etkinliklerin paylaşıldığı İngilizce dersleri hizmet içi eğitim videoları, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden açılan kurslarda görev alacak öğretmenlerin erişimine açılmıştır."

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