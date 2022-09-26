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Mersin'de polisevine kalleş saldırı! 2 polis yaralandı...

Son dakika haberi... Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde polis evine silahlı ve bombalı saldırı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığından kalleş saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, 2 polisin yaralandığı kaydedildi.

Mersin'de polisevine kalleş saldırı! 2 polis yaralandı...
Ekleme: 26.09.2022 - 23:48 Güncelleme: 27.09.2022 - 00:49 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de polisevine kalleş saldırı! 2 polis yaralandı...
Son dakika haberi: Mersin'de polisevi yakınlarında patlama yaşandı. Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi yakınında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Mersin'de polisevine kalleş saldırı! 2 polis yaralandı...

Olayda yaralananlar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.İçişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır.
Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir.'

Mersin'de polisevine kalleş saldırı! 2 polis yaralandı...

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gelen bilgiye göre olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Mersin'de polisevine kalleş saldırı! 2 polis yaralandı...

BAKAN BOZDAĞ: SALDIRI BÜTÜN BOYUTLARIYLA ARAŞTIRILMAKTADIR

Adalet Bakanı Bozdağ 'Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi'ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır.' dedi.

Mersin'de polisevine kalleş saldırı! 2 polis yaralandı...

BAKAN SOYLU MERSİN'E GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da saldırı sonrası Mersin'e hareket ettiği bildirildi.

Mersin'de polisevine kalleş saldırı! 2 polis yaralandı...


Mersin'de polisevine kalleş saldırı! 2 polis yaralandı...
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