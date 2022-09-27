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Meral Akşener: CHP'ye borcumuzu ödedik hatta alacaklı hale geldik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdi. CHP'nin İYİ Parti'ye milletvekili verdiği için Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceği yönündeki iddialara yanıt veren Akşener, "CHP'ye borcumuzu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener: CHP'ye borcumuzu ödedik hatta alacaklı hale geldik
Ekleme: 27.09.2022 - 22:16 Güncelleme: 27.09.2022 - 22:25 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener: CHP'ye borcumuzu ödedik hatta alacaklı hale geldik
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberTürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşan Akşener, altılı masadaki partilerin noter görevinde olmadığını belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı koyma hakları var. Diğer genel başkanların da hakkı var. O masada bir tek 'Ben aday değilim' dedim. Bu bir feragattır. Bunu yaparken tek adayla, kazanacak adayla gitmenin, ucube sistemi en kısa sürede değiştirmek için mutlaka Cumhurbaşkanlığını kazanmak, bir de geçiş için, parlamentoya geçiş için ikili bir düzenek bu. Bunu savunmanın içindeki samimiyet anlaşılsın diye bir feragat yaptım. Hiç pişman değilim." dedi.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLI'NA İTİRAZIMIZ YOK"

Ne Mansur Yavaş'ın ne de Ekrem İmamoğlu hakkında olumsuz düşünceye sahip olmadığını belirten Akşener, "İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok dedim. Aday olurlar, olmazlar, aslolan kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

"CHP'DEN ALACAKLI HALE GELDİK"

CHP'nin İYİ Parti'ye milletvekili verdiği için Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceği yönündeki iddialara da yanıt veren Akşener, "CHP'ye borcumuzu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük. Çünkü iddiaların tersine biz hiçbir belediyede hiçbir şeyimiz, hiçbir kuruluşta da yönetim kurulu üyemiz yok. Bunu bizzat biz istemedik. Ellerini ayaklarını serbest bırakalım bu arkadaşları. Mansur Yavaş'tan de bir genel müdürlük talebim olmadı. Bunlar Mansur Yavaş'ın kendi çerçevesi içinde atadığı insanlardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

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