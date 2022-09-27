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Kuzey Akım 1 ve 2'de büyük sızıntı: Acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki hasarların sabotaj nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirterek, "Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. Bu, acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum. Gelişmelerden ötürü son derece endişeliyiz." dedi.

Ekleme: 27.09.2022 - 19:26 Güncelleme: 27.09.2022 - 19:27 / Editör: Ozge Selin
Kuzey Akım 1 ve 2'de büyük sızıntı: Acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında yaşanan tahribatlar ve Baltık Denizi'nde yaşanan gaz sızıntılarını değerlendirdi.

Hatlarda yaşanan sorunların son derece rahatsız edici bir gelişme olduğunu vurgulayan Peskov, "Hatlarda bazı hasarlar söz konusu ancak ne tür bir hasar olduğu netlik kazanmadı. Basınç önemli oranda düştü. Bu, acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum. Gelişmelerden ötürü son derece endişeliyiz." diye konuştu.

Dmitriy Peskov, hatlardaki hasarın sabotaj nedeniyle yaşanıp yaşanmamış olabileceğine yönelik bir soruya ise "Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. Hatlarda tahribat olduğu açık ve araştırmaların, çalışmanın sonuçları ortaya çıkmadan önce sebebine ilişkin ihtimallerin hiçbiri göz ardı edilemez." yanıtını verdi.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'nin yürütücü firması Nord Stream AG'den dün yapılan açıklamada, her iki hatta da basıncın önemli oranda düştüğü bildirilmişti.

Danimarka ve İsveç makamları, her iki ülkenin de kara sularından geçen hatlarda gaz sızıntısı tespit edildiğini duyurmuştu.

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