Konser araçlarının depoları vatandaşın cebinden! Belediye çalışanının paylaşımıyla ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde kaldığı lüks otelin alkol tüketimi de dahil 21 Bin 600 Liralık faturasını Belediyeye kestirdiği ortaya çıkan Bilecik Belediye Başkan Vekili CHP'li Melek Mızrak Subaşı gündemden düşmüyor. Vatandaşın vergilerine göz diken Subaşı, Bilecik'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde kente Derya Uluğ ve Zeynep Bastık'ı getirdi.Sanatçıların ekip ve ekipmanlar kamyonlarla kente geldi. Cumhuriyet Meydanında sahneler kuruldu. Kurtuluş coşkusu meydanda sürerken, ekipman kamyonları ise apar topar Belediye Destek hizmetlerinin akaryakıt pompasına çekildi ve depolar dolduruldu. Yaşanan skandalı ise, bir belediye çalışanının paylaşımı ortaya çıkardı. Sabri Ö. isimli Belediye personeli, kamyonların depolarının doldurulduğu o anlara ait fotoğrafı sosyal medya hesabından hikâye olarak paylaştı ve altına, 'O konserler öyle kolay olmuyor' diye yazdı.Paylaşılan o fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı. Her biri astronomik rakamlarla gelen sanatçıların bir de ekipman araçlarına akaryakıt doldurulması, vatandaşı çileden çıkardı. Sosyal medya hesabından o fotoğrafı hikaye olarak (story) paylaşım yapan Sabri Ö, gelen tepkilerin ardından yine kendi sosyal medya hesapların tehditler içeren bir paylaşım yaptı.Sabri Ö, 'Benim paylaştığım, yaptığımız emeği göstermeye çalıştığım o fotoğrafları sağa sola dağıtan kişi, seni bulduğumda verdiğim tüm sözleri ve yeminleri unutacağım. Seninle uğraşmazsam adam değilim. Yemin ederim seni bulacağım. Her şeyi yakacağım ama önce seni yakacağım' diyerek tehditler savurdu.