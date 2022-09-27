İzmir merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı kararı
İzmir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'nda yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 1'i Kara Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 2'si muvazzaf 4 asker, 12'si darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bugün saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.