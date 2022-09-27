HDP'li Pervin Buldan'dan skandal sözler! Yunanistan'ı savundu, CHP ile sözde 'Kürdistan ittifakı' kurmak için çalıştıklarını söyledi

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, partisinin Adıyaman'da düzenlediği etkinlikte skandal açıklamalarda bulundu.Atina'nın Ankara'yı kışkırtan eylemlerini görmezden gelen Buldan, Türkiye'nin Yunanistan'a saldırdığını ve tehdit ettiğini öne sürdü.HDP YUNAN'IN SÖZCÜSÜ OLDU: TÜRKİYE'Yİ SALDIRGANLIKLA SUÇLADIHDP Eş Başkanı, konuya ilişkin açıklamasında, 'Her gün hakaretler yağdıranlar, HDP'yi hedef haline getirenler, kendi koltuklarını korumak için savaşa sarılanlar, bir gün Rojava'yı bir gün Yunanistan'ı tehdit edenler bilsinler ki; Türkiye halkları, Kürtler ve Türkiye'de yaşayan bütün insanlar sizin savaş sarmalınıza asla izin vermeyecek.' diye konuştu.'KÜRDİSTAN İTTİFAKI' KURACAKLARMIŞ!Buldan skandallarını, sözde 'Kürdistan ittifakı' kurma çabalarını dile getirerek sürdürdü. CHP'nin ittifak ortağı HDP, çok yakın zamanda geniş bir 'Kürdistan ittifakı' kuracaklarını söyledi.HDP Eş Başkanı açıklamasında, 'Sadece Türkiye'deki sol ve sosyalist güçlerle değil Kürtlerle de büyük bir Kürdistanı ittifakı en kısa zamanda kuracağız ve gerçekleştireceğiz. Ekim ayı programımızda Kürdistani partilerle ve Kürt çevrelerle yapacağımız buluşmalar genişlemenin ve büyümenin bir parçası olarak ele alınacak.' ifadelerini kullandı.CHP DE İTTİFAK ORTAĞI HDP İLE AYNI FİKİRDE!Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD ve Avrupa'nın gazlamasıyla Türkiye'ye karşı provkasyonunun dozunu artırırken, Dışişleri Bakanlığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan defalarca kez Yunanistan'ı provokasyondan uzak durması için uyardı.Gelişmelerin ışığında CHP'den Yunanistan'a taraf olan birçok açıklama yapıldı. Emekli büyükelçi Yalım Eralp, Yunanistan'ı sevindiren skandal bir çıkışa imza atmıştı.CHP rozeti bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan Yalım Eralp, 'Adalar Yunanistan'ındır. Egemenliği şartlı verilmiştir filan böyle bir şey yok.' diyerek buna itiraz etmenin Türkiye'yi 'mütecaviz devlet' konumuna düşüreceğini iddia ederek skandal ifadeler kullanmıştı.CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde, Osmanlı Devleti'ni hedef alarak, Yunanistan'a arka çıkmıştı.CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de, Mavi Vatan hususunda Yunan ile aynı dili kullanarak, ''Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız.' demişti.