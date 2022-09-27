  • USD: 18,43 - 18,46
  • EURO: 17,79 - 17,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'li Pervin Buldan'dan skandal sözler! Yunanistan'ı savundu, CHP ile sözde 'Kürdistan ittifakı' kurmak için çalıştıklarını söyledi

Terör örgütü PKK'nın siyası uzantısı HDP yeni skandal açıklamalara imza attı. Son dönemde Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan gerilimler üzerinden Yunanistan'ı savunan açıklamalarda bulunan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Her gün hakaretler yağdıranlar, HDP'yi hedef haline getirenler, kendi koltuklarını korumak için savaşa sarılanlar, bir gün Rojava'yı bir gün Yunanistan'ı tehdit edenler bilsinler ki; Türkiye halkları, Kürtler ve Türkiye'de yaşayan bütün insanlar sizin savaş sarmalınıza asla izin vermeyecek." diye konuştu. Ayrıca CHP'nin ittifak ortağı HDP'nin kurmayları, sözde 'Kürdistan ittifakı' kurmak için de çalışma yaptıklarını söyledi.

HDP'li Pervin Buldan'dan skandal sözler! Yunanistan'ı savundu, CHP ile sözde 'Kürdistan ittifakı' kurmak için çalıştıklarını söyledi
Ekleme: 27.09.2022 - 01:54 Güncelleme: 27.09.2022 - 02:18 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Pervin Buldan'dan skandal sözler! Yunanistan'ı savundu, CHP ile sözde 'Kürdistan ittifakı' kurmak için çalıştıklarını söyledi
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, partisinin Adıyaman'da düzenlediği etkinlikte skandal açıklamalarda bulundu.

Atina'nın Ankara'yı kışkırtan eylemlerini görmezden gelen Buldan, Türkiye'nin Yunanistan'a saldırdığını ve tehdit ettiğini öne sürdü.

HDP'li Pervin Buldan'dan skandal sözler! Yunanistan'ı savundu, CHP ile sözde 'Kürdistan ittifakı' kurmak için çalıştıklarını söyledi

HDP YUNAN'IN SÖZCÜSÜ OLDU: TÜRKİYE'Yİ SALDIRGANLIKLA SUÇLADI

HDP Eş Başkanı, konuya ilişkin açıklamasında, 'Her gün hakaretler yağdıranlar, HDP'yi hedef haline getirenler, kendi koltuklarını korumak için savaşa sarılanlar, bir gün Rojava'yı bir gün Yunanistan'ı tehdit edenler bilsinler ki; Türkiye halkları, Kürtler ve Türkiye'de yaşayan bütün insanlar sizin savaş sarmalınıza asla izin vermeyecek.' diye konuştu.

HDP'li Pervin Buldan'dan skandal sözler! Yunanistan'ı savundu, CHP ile sözde 'Kürdistan ittifakı' kurmak için çalıştıklarını söyledi

'KÜRDİSTAN İTTİFAKI' KURACAKLARMIŞ!

Buldan skandallarını, sözde 'Kürdistan ittifakı' kurma çabalarını dile getirerek sürdürdü. CHP'nin ittifak ortağı HDP, çok yakın zamanda geniş bir 'Kürdistan ittifakı' kuracaklarını söyledi.

HDP Eş Başkanı açıklamasında, 'Sadece Türkiye'deki sol ve sosyalist güçlerle değil Kürtlerle de büyük bir Kürdistanı ittifakı en kısa zamanda kuracağız ve gerçekleştireceğiz. Ekim ayı programımızda Kürdistani partilerle ve Kürt çevrelerle yapacağımız buluşmalar genişlemenin ve büyümenin bir parçası olarak ele alınacak.' ifadelerini kullandı.

HDP'li Pervin Buldan'dan skandal sözler! Yunanistan'ı savundu, CHP ile sözde 'Kürdistan ittifakı' kurmak için çalıştıklarını söyledi

CHP DE İTTİFAK ORTAĞI HDP İLE AYNI FİKİRDE!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD ve Avrupa'nın gazlamasıyla Türkiye'ye karşı provkasyonunun dozunu artırırken, Dışişleri Bakanlığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan defalarca kez Yunanistan'ı provokasyondan uzak durması için uyardı.

Gelişmelerin ışığında CHP'den Yunanistan'a taraf olan birçok açıklama yapıldı. Emekli büyükelçi Yalım Eralp, Yunanistan'ı sevindiren skandal bir çıkışa imza atmıştı.

HDP'li Pervin Buldan'dan skandal sözler! Yunanistan'ı savundu, CHP ile sözde 'Kürdistan ittifakı' kurmak için çalıştıklarını söyledi

CHP rozeti bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan Yalım Eralp, 'Adalar Yunanistan'ındır. Egemenliği şartlı verilmiştir filan böyle bir şey yok.' diyerek buna itiraz etmenin Türkiye'yi 'mütecaviz devlet' konumuna düşüreceğini iddia ederek skandal ifadeler kullanmıştı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde, Osmanlı Devleti'ni hedef alarak, Yunanistan'a arka çıkmıştı.

HDP'li Pervin Buldan'dan skandal sözler! Yunanistan'ı savundu, CHP ile sözde 'Kürdistan ittifakı' kurmak için çalıştıklarını söyledi

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de, Mavi Vatan hususunda Yunan ile aynı dili kullanarak, ''Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız.' demişti.
Mersin'de polisevine kalleş saldırı! 2 polis yaralandı...
HDP'li Pervin Buldan'dan skandal sözler! Yunanistan'ı savundu, CHP ile sözde 'Kürdistan ittifakı' kurmak için çalıştıklarını söyledi
HDP'li Hasip Kaplan! 'İstersem randevu almadan Akşener'e kahvaltıya giderim'
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa kendi ayağına kurşun sıktı!
İBB’ye Antik Roma Hipodromu tepkisi! Bazı hayallerin kurulması ihanettir
ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde​...
Rusya, ABD'nin gizli bilgilerini ifşa eden Snowden’a vatandaşlık verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete rakamlarla tepki: İstanbul'da çeşmenin musluğunu çevirmekle açılış yapmak olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki! 'Hiçbir şekilde dengimiz değil olamaz da'
CHP'den Tanju Özcan'a bir yıl geçici çıkarma cezası...
Dışişleri'nden İsrail'e kınama...
Başkan Erdoğan 'Tripoliçe Katliamı'nı kutlayanlar hesap vermeli' dedi! Tripoliçe Katliamı'nda ne oldu?
FETÖ'nün 'Ankara mezun sorumlusu' İsa Gündüz'e 10 yıl hapis cezası...
​Mali Başbakanı Maiga'dan Fransa'ya sert sözler!
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar!
Yunanistan'ın Ege'deki ihlalleri sonrası Türkiye harekete geçti: Yunan büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Göksu’dan İmamoğlu ile Yavaş’a gönderme: Beceriksizlikte birbirleriyle yarışıyorlar
Dikkat çeken iddia: Protestolardan çekinen Putin gizli sarayına kaçtı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Japonya'ya 'SİHA' mesajı: Memnuniyetle karşılarız
Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!

Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!

Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!

Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Emir bebek eşcinsel aileden alındı

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek