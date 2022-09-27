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HDP'li Buldan Mersin'de bir polisi şehit eden teröristin serbest bırakılması için Meclis'e önerge vermiş

HDP'nin, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldıran ve bir polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan için Meclis'e önerge verdiği ortaya çıktı. HDP'li Pervin Buldan imzası ile 2014 yılında verilen önergede PKK'lı terörist Ercan'ın 'mağdur gazeteci' olduğu ve ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği öne sürüldü.

Ekleme: 27.09.2022 - 23:11 Güncelleme: 27.09.2022 - 23:20 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Buldan Mersin'de bir polisi şehit eden teröristin serbest bırakılması için Meclis'e önerge vermiş
Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine geçtiğimiz gün saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu tespit edildi.

HDP'nin bir polisi şehit eden terörist Ercan ile ilgili 2014 yılında TBMM'ye önerge verdiği ortaya çıktı.

HDP'li Buldan Mersin'de bir polisi şehit eden teröristin serbest bırakılması için Meclis'e önerge vermiş

PKK'LI TERÖRİSTE 'MAĞDUR GAZETECİ' DEDİLER

Dönemin HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan imzalı önergede PKK'lı teröristin ifade özgürlüğü kısıtlanan 'mağdur bir gazeteci' olduğunun iddia edildiği görüldü.

HDP'li Buldan Mersin'de bir polisi şehit eden teröristin serbest bırakılması için Meclis'e önerge vermiş

HDP'li Buldan Mersin'de bir polisi şehit eden teröristin serbest bırakılması için Meclis'e önerge vermiş

Özgür basına yönelik bir saldırının olduğunun belirtildiği önergede, halkın doğru haber alma hakkının ihlal edildiği öne sürüldü.

HDP'li Buldan Mersin'de bir polisi şehit eden teröristin serbest bırakılması için Meclis'e önerge vermiş

CHP DE SAHİP ÇIKMIŞTI

Öte yandan, aynı teröristin CHP'nin 'Türkiye'nin en büyük açık cezaevi' olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı.

HDP'li Buldan Mersin'de bir polisi şehit eden teröristin serbest bırakılması için Meclis'e önerge vermiş
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