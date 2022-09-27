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EYT çalışması tamamlandı! Bakan Bilgin kesin tarihi açıkladı

Emeklilikte yaşa takılanlar için son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT çalışması teknik olarak bitti" derken kesin tarihi de açıkladı. Peki EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak?

EYT çalışması tamamlandı! Bakan Bilgin kesin tarihi açıkladı
Ekleme: 27.09.2022 - 11:37 Güncelleme: 27.09.2022 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
EYT çalışması tamamlandı! Bakan Bilgin kesin tarihi açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'de teknik çalışmaların tamamlandığını ve Aralık ayında kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. Peki EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? Staj süresi emeklilik ile beraber değerlendirilecek mi? İşte detaylar...

EYT'DE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada yaptığı açıklamada Bakan Bilgin, "EYT çalışması teknik olarak bitti. Aralık ayında kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Taşeron işçilerle ilgili bir soru üzerine Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını, ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

SÖZLEŞMELİLERE KADRO DÜZENLEMESİ DE TAMAM! SON KARARI BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var" dedi.

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu" dedi.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"ARALIK AYINDA BİR BASIN TOPLANTISIYLA EYT DÜZENLEMESİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

EYT konusundaki bir soru üzerine de Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz.

Bilgin, bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve EYT konularındaki çalışmaların Aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanmış ve Meclis takvimine alınmış olacağını belirtti.
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