Ekrem İmamoğlu'nun 'Antik Roma Hipodromu' projesine AK Parti'den sert tepki: Hayali bile ihanettir

CHP'li İBB yönetiminin İstanbul üzerindeki asırlık Osmanlı eserlerini Roma dönemi ile değiştirme projelerine bir yenisi daha eklendi. İBB tarafından, Sultanahmet Cami ve meydanının hemen altında bulunan Antik Roma Hipodromu'nu tekrar gün yüzüne çıkarmak için Koruma Bölge Kurulu'na rapor sunuldu.İBB'nin tarihi Sultanahmet Meydanı ve bölgede bulunan diğer Osmanlı mirası eserlerini hiçe sayılarak, Bizans'ın bile o dönemde kaderine terk ettiği Antik Roma Hipodromu'nu tekrardan ortaya çıkarma girişimine sosyal medyadan büyük tepki geldi.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de İBB'nin Bizans eserini diriltme çabasına tepki gösterdi.Kabaktepe yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Bazı hayaller vardır ki kurulması dahi ihanettir. Bu aziz millet, İstanbul'un göbeğine Antik Roma Hipodromu hayali kuranların, rüyalarını kabusa çevirir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.