  • USD: 18,45 - 18,48
  • EURO: 17,77 - 17,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Ağbaba'nın polisimizi şehit eden teröristi savunduğu açıklaması ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik

Mersin'de polisevine saldıran teröristlerden Dilşah Ercan'ın CHP'nin 'Türkiye'nin en büyük açık cezaevi' olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda 'mağdur gazeteci' olarak tanıtıldığı belirlendi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından 23 Temmuz 2013 tarihinde 'tutuklu gazeteciler' raporunu kamuoyuyla paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, cezaevinde bulunan gazeteciler arasında suç teşkil eden kimsenin olmadığını söylediği açıklaması gündem oldu. Ağbaba, cezaevindeki sözde gazetecileri "Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık." sözleriyle savundu.

CHP'li Ağbaba'nın polisimizi şehit eden teröristi savunduğu açıklaması ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik
Ekleme: 27.09.2022 - 15:03 Güncelleme: 27.09.2022 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Ağbaba'nın polisimizi şehit eden teröristi savunduğu açıklaması ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik
Mersin'in Mezitli'de polisevine geçtiğimiz gün saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

2013 YILINDA ÖRGÜTÜN KIRSAL YAPILANMASINA KATILDI
Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

Öte yandan, terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.

CHP MAĞDUR GAZETECİ İLAN ETTİ
Hain saldırının ardından terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin 'Türkiye'nin en büyük açık cezaevi' olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak bulunduğu ortaya çıktı.

VELİ AĞBABA: ELİ SİLAHLI TERÖRİST BULAMADIK
23 Temmuz 2013 tarihinde 'tutuklu gazeteciler' raporunu kamuoyuyla paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, cezaevinde bulunan gazeteciler arasında suç teşkil eden kimsenin olmadığını söylediği açıklaması ortaya çıktı. Ağbaba, cezaevindeki teröristleri şu sözlerle savundu:

'Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık. Yani cezaevinde tutulan gazetecilik mesleğinin ta kendisidir.'
Tanju Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kına gönderdi
Bakan Muş'tan Kılıçdaroğlu'na: Topluma açıkla! Meclis'te 'Evet' AYM'de 'Hayır'
CHP'li Ağbaba'nın polisimizi şehit eden teröristi savunduğu açıklaması ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik
Kuzey Akım 1 ve 2'de gizemli sızıntı: Kaza mı sabotaj mı? Dünyayı etkileyecek bir felaket yaşanabilir
'Demir Yumruk' soruşturmasında flaş!
Ne şehit diyebildi ne PKK: Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan 'Mersin'deki saldırı neyin nesi belli değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor bir oyla göğüsleyeceğiz
Dışişleri'nden Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı'na tepki
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mersin’deki terör saldırısına kınama
CHP'li Belediye sata sata bitiremedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Avcılar Belediyesi'nde grev kararı
Yunanistan ve ABD'ye nota: İki ülkeden peş peşe açıklamalar! Yunan basını karıştı
CHP'den skandal; Mersin'deki teröriste 'GAZETECİ' dediler
CHP’li başkan terör saldırısı hakkında dezenformasyon yaptı, tepki yağdı!
Ekrem İmamoğlu'nun 'Antik Roma Hipodromu' projesine AK Parti'den sert tepki: Hayali bile ihanettir
EYT çalışması tamamlandı! Bakan Bilgin kesin tarihi açıkladı
Bakan Kurum açıkladı: Orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor
6'lı masada bir kriz daha! Bakanlık kavgası alevlendi
ABD'li sözcüden pişkin açıklama: Yunanistan'a asker yığınağı yapmak tartışılamazmış
Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji saat verdi ve uyardı: Sağanak yağmur geliyor

Dünya'yı kurtarma operasyonu: DART! NASA ilk adımı attı

Dünya'yı kurtarma operasyonu: DART! NASA ilk adımı attı

TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade

TOKİ 26 ilde satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vade

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

Yaz havası geri geliyor: Sıcaklıklar altı derece birden artacak

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

2022'de Android 13 güncellemesi alacak Samsung modelleri

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek

Tesla, insansı robotunu 30 Eylül'de sergileyecek