Altılı masa pastayı bölüşemiyor: İYİ Parti 'küçük' diyerek dört partiyi gözden çıkardı!

Altılı masada 'HDP'ye bakanlık verilebilir' kavgası devam ederken bir başka bakanlık kavgası da İYİ Parti ile DEVA Partisi arasında başladı.İYİ Parti Ekonomi Başkanı Bilge Yılmaz bakanlık dağılımı sorusu üzerine, 'Altılı masada altı parti aynı büyüklükte değil. İki büyük ortak olarak CHP'yle anlaşacağımıza inanıyorum' diyerek altılı masada yer alan diğer dört partiyi bakanlık yarışında saf dışı bıraktı.DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İYİ Parti'li Yılmaz'ın bu sözünü Twitter'dan alıntılayarak 'O zaman size hayırlı olsun diyelim Bilge bey!' şeklinde tepki verdi.CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN: HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİRCHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TV100 ekranlarında katıldığı bir programda soruları yanıtlamıştı.Sunucunun Tekin'e 'İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?' sorusu üzerine Tekin, HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü belirterek, 'HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir.' diye konuşmuştu.