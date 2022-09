Togg'un fiyatı ne kadar olacak? İlk kez bu kadar net rakam verildi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye'nin Otomobili Togg'a yönelik Dünya'ya önemli açıklamalarda bulundu.Tuğrul Arıkan da Anadolu Isuzu'nun yeni sürpriz projelerine yönelik önemli ipuçları verdi.Özilhan'a projenin hangi aşamada olduğunu, Togg'un satış şeklinin nasıl olacağı, satış sonrası hizmetler ve tabii ki en çok merak edilenlerden biri olan Togg'un fiyatı için açıklamalarda bulundu.Tuncay Özilhan, projeyle ilgili her şeyin yolunda gittiğine vurgu yaparak, ''Fabrika inşaatı tamamlandı, montaj hatları kuruldu, müthiş bir boyahane kuruldu. Aşağı yukarı 290 robot şu anda çalışır vaziyette. Solar enerji üzerine yatırım yapılıyor. Dolayısıyla üretim bilimi tamamlandı.'Tüm testleri geçti'Bu arada önemli miktarda araç üretildi. Norveç ve Arjantin gibi çeşitli ülkelere iklim koşullarını test için gönderildi. Kış şartlarında deneniyor, testleri geçti. Çarpışma ve dayanıklılık testlerini geçti. Gerçekten iyi bir ürün oldu'' diye konuştu.Özilhan, kendisinin de 4-5 sefer Togg'u pistte kullandığını ve çok memnun kaldığını belirtirken, projeye olan inancını, ''Türkiye'nin ihtiyacı olan bir projeydi. Cumhurbaşkanı da çok destekledi projeyi ve devletin çok desteği oldu. Şimdi 5 ortak sermayeleri koyduk ve koymaya devam ediyoruz. Taahhütleri herkes yerine getiriyor'' sözleriyle ifade etti.Fabrikanın 29 Ekim'de açılacağını belirten Özilhan, ''Üretim yavaş yavaş başlayacak. Ondan sonra da mart ayında ticari satışa başlayacağız'' dedi.Bayilik ağı olacak mı? Özilhan Togg'un satışının geleneksel bir modelle yapılmayacağını söyledi. Togg'da bayilik sistemi de olmayacak. Togg'un servis hizmeti de farklı olacak.Özilhan bu konuda, ''Tam olarak açıklamayalım. Ama şunu söyleyebilirim ki, geleneksel modellerin dışında bir servis hizmeti olacak. Servis konusunda da çalışmalar var, tüketicinin bu konuda da hiç endişesi olmasın'' dedi.Togg'un yüzde 10 ÖTV dilimine gireceği kesin gibi.Bu ilk kez bir Togg yöneticisi tarafından net dile getirilmiş oldu.Elektrikli araçlarda yüzde 10 ÖTV dilimine, motor gücü 160 kW'ı, vergisiz fiyatı 700 bin TL'yi geçmeyen otomobiller girebiliyor.Bu da vergisiz fiyatı maksimum 700 bin TL üzerinden hesaplandığında Togg'un giriş fiyatının 'bugünün koşullarında' en fazla 900 bin olacağı anlamına geliyor.Ama hiç kuşkusuz 908 bin TL, Türk vatandaşı için ulaşılabilir bir rakam olmaktan çok uzak.İşte bu noktada Tuncay Özilhan, aracı yüzde 7 ÖTV dilimine sokma hedefleri olduğunu ve bunu sağlayacaklarını söylemesi önemli.Bu da aracın yine 'bugünün koşullarında' 900 bin TL'nin de altında olacağı anlamına geliyor.Diğer yandan, 29 Ekim'de finansman konusunda da bir sürpriz gelebilir.Aracı çok daha ulaşılabilir bir noktaya çekileceği yeni bir finansman modeli üzerinde çalışıldığı da kulislerde konuşulan konular arasında.Diğer yandan, Bayilik sisteminin olmamasının da fiyatta bir avantaj yaratacağı belirtiliyor.Çünkü bayinin aracı en az yüzde 7-8 kâr marjı ile aracı sattığı biliniyor.Peki, Togg'da ihracat ne zaman başlayacak?Tuncay Özilhan, bu konuda ''İlk aşamada ihracattan çok iç pazara yönelik olacak. Ama kademe kademe rekabet edebileceğimizi de tahmin edebiliyoruz'' dedi. Özilhan, Togg'un satışı konusunda da hiç tereddütleri olamadığını vurgulayarak, ''Türk toplumunda inanılmaz bir talep var. Ürettiğimizi satarız hiç sorun değil. Araç rekabetçi de olacak. Ürün iyi ondan hiç şüphemiz yok'' dedi.Togg'un 5 farklı model piyasaya sunacağını hatırlatan Tuncay Özilhan, şöyle devam etti:Teknoloji, mobilite hususunda ve diğer birçok konuda start-up'larla çalışıyorlar. Birtakım şeyler geliştiriyor Togg için. Önemli bir ekosistem oluşmuş vaziyette. Çünkü Türkiye'nin bu elektrikli üründe hiçbir tecrübesi yok, yan sanayinin de yok. Yan sanayi bu konuda gelişmeye başlıyor.Farasis ile yüzde 50-50 ortak olduğumuz Siro diye bir şirket kurduk. Farasis de pilde dünyadaki en önemli şirketlerden birisi. Fabrikanın hemen yanında oraya arazi de tahsis edildi ve orada bir yatırıma da başlayacağız. Başladık da zaten ilk paketleme ünitesine. Ondan sonra kademe kademe geliştireceğiz. O da önemli bir teknoloji Türkiye için.Şu aşamada en önemli adımlardan birisinin pille ilgili olduğunu tahmin ediyorum. Şarjı gecikiyordu, sağ olsun hükümet orada yasasını çıkardı . O konuda da 2 bin şarj bulmak için bir şirket kurduk. Arkamızdan da birçok şirket teşvik aldı ve bu çok hızlı yayılacak. Türkiye bu konuda gecikmenin bir bakıma da avantajını yakaladı, son teknolojiyle kuruldu. Şu an hepimiz görüyoruz hep elektrik konuşuluyor. Bu yüzden Türkiye orada önemli bir şans yakaladı. Zaten otomotiv üretim merkezi, elektriklide de önemli bir avans kazandı.Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, tüketicinin en çok merak ettiği konu olan Togg'un fiyatına yönelik açıklama yaptı.Togg yetkilileri, her fırsatta Togg'un rekabetçi bir fiyatla piyasaya çıkacağını vurgulasa da artan döviz kuru ve enflasyonist baskı paralelinde tüketicinin bu konuda umudunu giderek azalıyordu.Özilhan'dan Togg'un fi yatının mevcut ekonomik koşullarda nasıl rekabetçi olacağına dair önemli ipuçları geldi.Tuncay Özilhan, ''İlk yola çıktığımızda bir hedef fiyat koyduk ve bütün parça siparişlerini tamamladık. O hedef fi yata ulaştık. Üstüne çıkmadık.Euro bazında bir fiyat koymuştuk. İki yıl geçti ama aynı yerde duruyoruz. Togg ulaşılabilir bir fiyatla piyasaya çıkacak.Biz yola çıkarken fi zibilitede yüzde 7 ÖTV ile yola çıktık. Sonrasında elektrikli otomobil ithalatı artınca yüzde 60'a çıkardılar ÖTV'yi.Ondan sonra yüzde 10'a düşürdüler. Fakat biz yüzde 10'un içinde kesin kalıyoruz. Yüzde 7 hesaplamıştık.Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV'de ama onu çözebiliyoruz, problem değil. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz'' diye konuştu.