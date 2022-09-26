Savaşın yeni adresi: Türk SİHA'ları intihar drone'larına karşı

CNN'in haberine göre, Bayraktar TB2 ile İran İHA'ları karşı karşıya gelebilir. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan ve 100'den fazla askerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan çatışma ise bunun habercilerinden biri."2020'deki Dağlık Karabağ ihtilafından bu yana iki ülke arasındaki en kanlı olay" olarak nitelendirilen çatışmanın ardından İran, zırhlı araçlarını Azerbaycan sınırına taşıyor."İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ SÜPER GÜÇLERİ"Videolar, İran Devrim Muhafızları Kolordusu'na (IRGC) ait olduğu bildirilen bir zırhlı araç sütununun Azerbaycan sınırına doğru ilerlediğini gösteriyor. İran'ın batı kesiminden görgü tanıklarının ifadelerine dayanan doğrulanmamış raporlara göre, zırhlı araçlar arasında tanklar, zırhlı savaş araçları ve büyük kalibreli toplar vardı. Bunun dışında İran'ın insansız hava araçlarının Azerbaycan-İran sınırı bölgesinde düzenli olarak uçtuğu biliniyor. Videonun İran'ın hangi bölgesinde çekildiği henüz belli değil.İran, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki potansiyel bir ihtilaftan endişe duyuyor. Tahran ve Bakü arasındaki ipler ise, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana gergin.Azerbaycan'ın yıllar içinde İran'ın başlıca rakipleri ABD ve İsrail ile ilişkileri gelişti. Türkiye ve İran, "insansız hava araçlarının süper güçleri" olarak tanımlanıyor ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ sorunu sırasında Türk yapımı İHA kullanmasından yola çıkarak, Tahran'ın İHA'larını Ermenistan'a da tedarik etmesi mümkün.İran Ağustos ayında Rusya, Belarus ve Ermenistan'dan 70'den fazla askeri personelin katıldığı 'Falcon Hunting' adlı askeri bir turnuvaya ev sahipliği yaptı. Yarışma 7 gün 24 saat gözetleme ve hassas topçu ateşini yönlendirmek için drone'lar içeriyordu. Yarışma, ABD'nin Rusya'nın İran'dan insansız hava araçları satın alabileceği yönündeki iddiaları üzerine geldi. ABD savunma yetkililerine göre, bu turnuvadan kısa bir süre sonra, İran'ın Mohajer-6 ve Shahed serisi olmak üzere iki tür drone'un ilk sevkiyatı Rusya'ya ulaştı.Türk yapımı SİHA'lar ve İran'ın drone'larının karşılaştırılmasıMohajer-6'nın maksimum menzili yaklaşık 200 kilometre iken Bayraktar TB2'nin tam menzili yaklaşık 300 kilometre ve havada 27 saate kadar kalabiliyor. Shahed serisine gelince, raporlar, Rus yetkililerin İran'ın Kaşan Hava Üssü'nde bu iki insansız hava aracını görüntülediğini gösteren son uydu görüntülerine dayanarak, Rusya'ya gönderilen birliklerin Shahed-129 ve Shahed-191 uçaklarını içerebileceğini gösteriyor. Shahed-191 ve Shahed-129'un sırasıyla 450 ve 2000 kilometreye varan menzilleriyle TB2'den üstün olduğu bildiriliyor. Ancak Bayraktar TB2'nin dayanıklılığı, yukarıda bahsedilen İran yapımı insansız hava araçlarını aşıyor. TB2 dronları 27 saate kadar havada kalabiliyorken, Shahed-129 ve Shahed-191 sırasıyla 24 saat ve 4.5 saat havada kalabiliyor. Mohajer'in sadece 12 saatlik bir dayanıklılığı var. Ayrıca Bayraktar TB2, sırasıyla 23.950 fit ve 18.000 fit maksimum irtifaya ulaşabilen Shahed-129 ve Mohajer-6'dan daha yükseğe çıkabiliyor. Türk yapımı drone, 25.000 fit'e kadar çıkabiliyor.Kimin daha fazla yük taşıyabildiğine gelindiğinde ise TB2'nin yaklaşık 150 kilogram, Shahed-129'un yaklaşık 400 kilogram ve Mohajer-6'nın yalnızca yaklaşık 40 kilogram taşıyabileceği ifade ediliyor.Öte yandan Mohajer-6 insansız hava aracının tam konfigürasyonu ve Rusya'ya hangi silahların gönderildiği bilinmiyor, çünkü insansız hava aracının teslimatı konusunda İran veya Rusya'dan resmi bir onay gelmedi.Rusya-Ukrayna savaşında şimdilik İran ve Türk insansız hava araçları karşıt uçlarda bulunuyor. Bu insansız hava araçları Ermenistan-Azerbaycan ihtilafında tekrar karşıt taraflarda mı karşılaşacak, henüz belli değil.