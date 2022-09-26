Saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.' paylaşımında bulunarak, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.MSB'den yapılan açıklamada, 'Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.' denildi.