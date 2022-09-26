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Putin'i kızdıracak teslimat: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı

Ukrayna lideri Zelenski, ABD'nin 820 milyon dolarlık yeni yardım paketinde yer alan hava savunma sistemi NASAMS'ı teslim aldıklarını açıkladı. ABD'den tank talebinde de bulunan Zelenski, "ABD, liderliğini gösterip bize tankları verirse, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri bu adımı takip edecektir" dedi.

Putin'i kızdıracak teslimat: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
Ekleme: 26.09.2022 - 09:11 Güncelleme: 26.09.2022 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Putin'i kızdıracak teslimat: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söyledi.

Zelenski, CBS News'de Margaret Brennan'ın konuğu olarak Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeleri aktardı.

Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Kongresine teşekkür eden Zelenski, "NASAMS'ı teslim aldık. Bunlar hava savunma sistemleri" dedi.

Zelenski, bu sistemlerin okullar, hastaneler gibi altyapıları Rus saldırılarından korumak için yeterli olmadığına işaret ederek, Ukraynalıları evlerine döndürmek için gerekli güvenliği ve mali desteği sağlamak zorunda olduklarını vurguladı.

ABD'den tank talebinde de bulunan Zelenski, "ABD, liderliğini gösterip bize tankları verirse, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri bu adımı takip edecektir. ABD'den tank alırsak, Avrupalı müttefiklerin de bize Ukrayna şehirlerini tanklarla işgalden kurtarmakta yardımcı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yapacağı referanduma da işaret ederek, "Bu referandumlar, Putin'in bu savaşı bitirmeyeceğine yönelik tehlikeli bir mesajdır." değerlendirmesinde bulundu.

Brennan'ın "Putin iktidarda kaldığı müddetçe Avrupa'da barış olacağına inanıyor musunuz?" sorusuna ise Zelenski, "Hayır, bunun tek bir cevabı var o da hayır." yanıtını verdi.
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