Otel mutfağında çalışan genç kadın kızgın yağda yandı! Otel sahibi ve işletme müdürünün hapsi isteniyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan bir otelde işe başlayan genç kadın piknik tüpünün üzerinde bulunan kızgın yağın patlaması sonucu adeta dehşeti yaşadı. 29 yaşındaki Cansu B., geçtiğimiz yıl Haziran ayında Ezine'de bulunan bir otelde kahvaltı için sıcak ürünleri pişirilmesi için anlaşma yaptı. Otelde göreve başlayan Cansu B., mutfak kısmında bulunan piknik tüpünün insan boyundan daha uzun olduğunu fark etti.Olay günü mutfakta arkadaşları ile birlikte lokma tatlısı yapmaya hazırlanan genç kadın, tatlıyı piknik tüpünün üzerinde pişirmeye başladı. Tüpün boyundan daha uzun olduğu için pişirmede zorlanan Cansu B., kontrol amaçlı tatlıya yaklaşacağı sırada büyük bir patlama sesiyle kızgın yağın üzerine geldiğini fark etti.Vücudunun çeşitli yerlerine sıçrayan kızgın yağın etkisiyle can çekişen genç kadına çalışma arkadaşları yardım etti. Bu arada durum otel müdürü ve sahibine iletildi. Genç kızın kızgın yağ sonucu yandığını gören otel müdürü Muammer Soner K., yaşanan durumun her zaman olabileceğini ifade ederek ilgisiz davrandı. Genç kadın ise kendi imkânlarıyla hastaneye giderek tedavi oldu.Hastanede yanıkların iş kazası nedeniyle meydana geldiğini ifade eden genç kadın doktordan bu şekilde bir rapor düzenlemesini istedi ancak karşılık bulamadı. Ağrı kesici ve krem reçete edildikten sonra tekrar otele dönen Cansu B., ağrısı çok olduğu için eve gitmek istediğini söyledi. İşletme müdürü 7 gün dinlenebileceğini söyleyerek alelacele genç kadına bir takım evraklar imzalattı. Cansu B., imzaladığı evrakların işten çıkış belgesi olduğunu öğrenince soluğu karakolda aldı.Yaşadığı kazasının otelde hiçbir tedbir alınmadığı için başına geldiğini belirten genç kadın özel hastanede ağır yanık tedavisi gördüğünü ve sorumlularından şikâyetçi olduğunu söyledi. Şikâyet üzerine Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında otelde gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının incelenmesi için dosyaya bilirkişi atandı.Bilirkişi incelemesinde söz konusu otelde gerekli önlemlerin alınmayarak müştekinin yaralanmasına sebebiyet verildiğine yönelik rapor tutuldu. Raporu inceleyen savcılık işletme sahibi Yücel C., ve otel müdürü Muammer Soner K., hakkında 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 2 şüpheli 1 yıla kadar hapis istemiyle Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.