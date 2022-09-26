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MHP’li Erkan Akçay: EYT, yeni yılın ilk haftası Meclis'ten geçer

EYT ile ilgili çalışmaların hız kazandığı bu dönemde, önemli bir açıklama da MHP tarafından geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Yeni yılın ilk haftası Meclis'ten EYT geçer” dedi.

Ekleme: 26.09.2022 - 13:50 Güncelleme: 26.09.2022 - 13:51 / Editör: Ozge Selin
Prim ve gün sayısını doldurmasına rağmen yaş nedeniyle emekli olamayan binlerce kişiye ilk güzel haberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi.

Bakan Bilgin, “Çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün, Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir.” dedi.

“Yeni yılın ilk haftası Meclis'ten EYT geçer”

Bugün de MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, tarih vererek mutlu sonu işaret etti.

Akçay, “EYT ile ilgili çalışmaların kasım ayı içerisinde Meclis’e gelmesini bekliyoruz. En geç aralık ayının sonunda, en kötü ihtimalle yeni yılın ilk haftası Meclis'ten EYT geçer. Ama biz, aralık ayının son günlerinde bunu yasalaştırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz, yeni yıla EYT'lilerin sorunlarını çözmüş şekilde girmek.” diyen Akçay, şöyle devam etti:

“Kafa karışıklığı yaratanlara asla itibar etmeyin”

“Cumhur İttifakı ve MHP olarak konunun sahibiyiz, gereken çalışmaları yapıyoruz. Gereken katkıyı da veriyoruz. İnşallah Genel Başkanımızın da dediği gibi EYT defterini, bu yasama yılında, bir daha açılmamak üzere en iyi şekilde çözerek kapatacağız.

Vatandaşlarımız EYT ile ilgili resmi açıklamaları dikkate alsın. Sosyal medyada kara propaganda yapmak isteyenlere, aklı sıra muhalefet yapmak isterken kafa karışıklığı yaratanlara asla itibar etmesin.”

Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinde önce ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan, prim ve yıl koşullarını sağladığı halde yaş şartını bekleyen sigortalıları kapsıyor.

8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi koşulu bulunuyor.

EYT konusunda çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması ve yapılan çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.
MHP’li Erkan Akçay: EYT, yeni yılın ilk haftası Meclis'ten geçer
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