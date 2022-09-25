  • USD: 18,37 - 18,40
  • EURO: 17,94 - 17,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mevsimin ilk karı yağdı

Erciyes Dağı, Uludağ, Rize, Bayburt, Ardahan ve Erzurum'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Ekleme: 25.09.2022 - 01:05 Güncelleme: 26.09.2022 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Mevsimin ilk karı yağdı
Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yüzünü gösterdi.

Erciyes Dağı, Uludağ, Rize, Bayburt, Ardahan ve Erzurum'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Hava sıcaklığının düşmesiyle, Ardahan'da deniz seviyesinden 2640 metre yüksekliğindeki Sahara Geçidi ile 2550 rakımlı Ilgar Dağı'nın zirvesi beyaza büründü. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı.

Kar yağışıyla birlikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı.

Erciyes Dağı ve Uludağ'da kar yağışı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı ve Uludağ'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Kar yağışıyla beraber dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı
Bayburt'ta etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Erzurum ve Rize'de kar
Erzurum'un yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla birlikte beyaza büründü.

Sürücüler üzeri beyaza bürünün araçlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kar altında horon
Kar nedeniyle Rize'nin İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışını, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Hizmet ihracatı rekor kırdı
Mustafa Varank, Ahmet Davutoğlu'nun en büyük mücadelesini anlattı
TİP'li Sera Kadıgil'den canlı yayında haddini aşan sözler: Diyanet İşleri Başkanlığı ve imam hatip liseleri kapatılsın
Ümit Özdağ'ın adamlarının Soner Çam'ı darbettiği anlar
Pendik'te İETT otobüsünden alevler yükseldi
Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Asırlık ağaçları acımadan kestiler
Putin'i kızdıracak teslimat: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
İSKİ çalışmasında yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na afiş pozu tepkisi: Vatan haini Demirtaş'a seninleyim mesajıdır
Bağcılar'da evlat vahşeti! İstanbul Valiliği açıklama yaptı...
Türk savunma sanayisinde yeni sayfa: Nüfuz edici bombaların teslimatı bu ay başladı
AK Parti'li Turan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yaptı! 'Gel hodri meydan'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun?
Suriye sınırında taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
CHP kampında Selvi Kılıçdaroğlu - Aylin Nazlıaka gerginliği: 'Bir daha gelmeyeceğim'
MSB açıkladı! Tahıl sevkiyatı için 9 gemi hareket etti...
Amedspor taraftarlarından bir rezillik daha! Bayraklarla mesaj vermeye çalıştılar...
Yunanistan Ege'de ateşle oynuyor! Türkiye'den sert tepki: 'Kabul edilemez'
Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!

Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!

Bakırköy'de bir kişi, eski komşusunu satırla öldürdü

Bakırköy'de bir kişi, eski komşusunu satırla öldürdü

Mevsimin ilk karı yağdı

Mevsimin ilk karı yağdı

HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022

HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022

Yargıtay'dan emsal 'değer kaybı' kararı

Yargıtay'dan emsal 'değer kaybı' kararı

Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!

Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!