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Metro saldırganının ‘disosyal’ oyunu tutmadı! Yine ‘ceza sorumluluğu tam’ çıktı

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip yaşattığı korku dolu anlarla Türkiye'nin gündemine oturan Emrah Yılmaz'ın yargılandığı davada ikinci kez Adli Tıp Kurumu'nun kapısı çalındı. İlk raporda "ceza sorumluluğu tam" raporu verilen saldırgan için avukatı "kişilik bozukluğu var" dedi, mahkeme bir kez daha rapor alma yoluna gitti. Kurum yeniden hazırladığı raporda sanıktaki kişilik bozukluğunun cezai sorumluluğunu etkileyecek nitelikte olmadığını ve ceza sorumluluğunun tam olduğunun altını çizdi.

Ekleme: 26.09.2022 - 12:45 Güncelleme: 26.09.2022 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Metro saldırganının ‘disosyal’ oyunu tutmadı! Yine ‘ceza sorumluluğu tam’ çıktıKadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda geçen yıl Kasım ayında tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik elindeki bıçakla saldıran ve 18 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Emrah Yılmaz'ın yargılandığı davada dikkat çeken rapor ortaya çıktı.

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"Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "yaralama", "silahla tehdit", "hakaret" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçlarından yargılanan sanık için Adli Tıp Kurumu cezai sorumluluğunun tam olduğunu, akıl hastalığının bulunmadığını belirtti.

Bu raporun ardından saldırganın avukatı müvekkilinin kişilik bozukluğu olduğunu öne sürerek yeni bir rapor alınmasını istedi. Bunun üzerine mahkeme yeniden sağlık kurumlarının kapısını çaldı. Duruşmaya kısa bir süre kala beklenen o rapor mahkemeye ulaştı.

"CEZA SORUMLULUĞU TAM"

Adli Tıp Kurumu, Emrah Yılmaz'ın cezai ehliyetinin olup olmadığı noktasında görüş istendiğini ve sanığın psikiyatrik muayeneleri, psikometrik testlerinin yapıldığını belirtti.

Metro saldırganının ‘disosyal’ oyunu tutmadı! Yine ‘ceza sorumluluğu tam’ çıktı
Ayrıca sanığın önceki tıbbi kayıtlarının ve dava dosyasının da incelendiğini kaydeden kurum, "Olay esnası ve sonrasındaki davranışları göz önüne alındığında işlediği iddia edilen suç sırasında kişide 'disosyal kişilik bozukluğu' tanısının cezai sorumluluğunu etkileyecek nitelikte değildir" denildi. Bu tespitlerle sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.
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