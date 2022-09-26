Mehmet Ali Çelebi’den CHP'ye zehir zemberek sözler: İşte bu yüzden Cumhur İttifakı dedim

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı, milli konularda daha net ve tutarlıyken, aynı durumun Millet İttifakı için geçerli olmadığını söyledi.Şu anda Cumhur İttifakı'nın, net ve tutarlı gözüktüğünü belirten Çelebi, "6+2 masanın orada Abdullah Gül de var. Çıkmaz sokak olduğunu çok önceden söyledim. '6+1 masa çıkmaz sokaktır. Buradan Türkiye'ye hayır gelmez' dedim. Aynı düşüncem devam ediyor. Bir partide olup olmamam çok önemli değil. Şu anki tutumum, Cumhur İttifakı'nın ülkeyi milli istikamette daha net ve tutarlı götüreceğine dönük görüşüm devam etmektedir." diye konuştu.Mehmet Ali Çelebi, şunları kaydetti:"İl başkanlıklarını PKK'nın askerlik şubesi gibi kullananların bakanlık alacağı denklemlere 'hayır' dediğim için 'Cumhur İttifakı' dedim. FETÖ-PKK devlete çökmesin diye 'Cumhur İttifakı' dedim. İçinde bölücü, yıkıcı unsurlar ve marjinal fikirler barındıran 6+2'li Gül+ HDP, bu denklem kaos ve istikrarsızlık getirir. Dünya büyük kriz ortamlarını beklemektedir. Bu kriz ortamında zaman kaybetmemek, güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim."MEMLEKET PARTİSİ'NDEN NEDEN AYRILDIM?Onun 3 temel sebebi var. Birincisi kuruluş rotasından saparak 6+1 dostlar ittifakı deklemine yaklaşması. Bunu nasıl anladık, Muharrem İnce kendisi açıkladı: Partiden 3. yol olarak kurulmasına rağmen asla cumhur olmaz dedi. Sen millet ittifakına göz kırpıyorsun. Partinin rotası o değildi ki. Sen millet ittifakına neden yanaşıyorsun, biz zaten oradan ayrıldık. İkinci turda millet ittifakını destekleyeceğiz dedi. En son 6'lı masa aday bulamıyorsa ben olurum dedi. Açıkca 6+1 denkleminden yanayım dedi. Şimdi kim tutarlı? Ben teşkilatların emeği umudu ile oynamamak için Memleket Partisi'nden istifa ettim.PARTİ İTTİFAKA MECBUR BIRAKLDIİkinci sebep, Parti adeta ittifak yapmaya mecbur kalacak şekilde kasıtlı büyütülmedi. Muharrem İnce yılbaşı yemeğinde parti çok büyüdü küçültelim dedi. Küçültelim dediğinde 20 bin üyesi vardı. Ayda 40 bin üye yapan yeni kurulmuş partiler var şu an. Bunlar bize tersti.KADINLARA YÖNELİK AHLAKSIZCA İFTİRALARÜçüncü sebep, kadın yöneticilere ahlaksızca iftira atıldı. En yakın arkadaşları sahip çıkmadı. Neden, makam mevki için. O zaman bu insanlarla yol yürünmez dedim. Kadınlara iftira atılacak, siz onları makam mevki için koruyacaksınız. O zaman bize müsade. Memleket Partisi'nden istifa etmemin nedenleri bunlardır.