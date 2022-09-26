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​Mali Başbakanı Maiga'dan Fransa'ya sert sözler!

​Mali Başbakanı Maiga BM kürsüsünde yaptığı konuşmasında Fransa'ya tepki gösterdi. "Terörist gruplara istihbarat ve silah verdiğinizi kanıtlayabiliriz" dedi.

​Mali Başbakanı Maiga'dan Fransa'ya sert sözler!
Ekleme: 26.09.2022 - 22:48 Güncelleme: 26.09.2022 - 23:03 / Editör: Ozge Selin
​Mali Başbakanı Maiga'dan Fransa'ya sert sözler!
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, Fransa'nın terör örgütlerine destekte bulunduğunu söyledi. Fransa'nın Mali'deki silahlı gruplara istihbarat ve silah desteği verdiğini söyleyen Maiga, 'Ülkem Fransız makamları tarafından sırtından bıçaklandı.' ifadesini kullandı. Fransa'nın uçuş belgelerinde sahtecilik yaparak Mali hava sahasını ihlal ettiğini açıklayan Maiga, söz konusu eylemlerin BM sözleşmesine ve BMGK daimi üyeliği statüsüne aykırı olduğunun altını çizdi.
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​Mali Başbakanı Maiga'dan Fransa'ya sert sözler!
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