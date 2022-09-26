Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...

Özellikle ekonomide atılacak yeni adımlar için gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı 21 günün ardından bu ay ikinci kez toplanacak. Yurtdışı seyahatlerini gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan dönüşünün ardından bu hafta Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı kabinesini toplayacak.Kabine'de faiz indirim kararı, ekonomide atılacak adımlar, sosyal destekler, terörle mücadele gibi birçok konu ele alınacak.Bakanlar Kurulu'nda en önemli başlık ekonomi olacak. Bilindiği gibi bu hafta Merkez Bankası'nın bu hafta attığı politika faiz indirimi adımı ve ekonomideki yansımaları değerlendirilecek.Enflasyonla mücadele noktasında atılacak adımlar, dar gelirliye verilecek destekler de kabine toplantısı kapsamında değerlendirilecek. Aile destek paketi adı altında sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Bakanlığı'nın çalışması var. Bu çalışma masaya yatırılacak.Yine TOKİ'nin 'ilk evim, ilk iş yerim' kampanyası kapsamında yapılacak olan ucuz sosyal konut projesinde son durum bakanların gündeminde olacakYapılacak olan bilgilendirme ve alınacak kararlar sonrası yeni aile destek paketinin detaylarını Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.Sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumuna ilişkin değerlendirme de kabine toplantısında gündeme gelecek. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki çalışma ile birlikte tüm bu çerçevedeki vatandaşların durumu değerlendirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 'Çözüm aşamasında' dediği bu plan kritik toplantıda masada olacak. Atılacak adımlarla ilgili olası kararlar yine Başkan Erdoğan'ın konuşmasında yer alacak.Rus turistlerin Türkiye'de kullandıkları kartlarla ilgili Avrupa Birliği'nin yaptırım adım ve çağrıları sonrasında Rus turistlerin mağdur olmamaları için hangi adımların atılacağı değerlendirilecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yoğun yurt dışı diplomasi trafiği de Kabine Toplantısı'nda yer alacak. Önce Şangay zirvesi ardından Birleşmiş Milletler zirvesi ve buralardaki ikili temasları hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir değerlendirme yapması bekleniyor.Dış politika başlığındaki diğer bir gündem de İsrail ile atılan normalleşme adımları sonrasında Tel Aviv'in büyükelçi atamasına karşılık Türkiye'nin de atama yapıp yapmayacağı bekleniyor.Terörle mücadele de kabine toplantısında masada olacak. Sınır güvenliği, yurt içi de yurt dışı operasyonları hakkında ilgili bakanlıkların verileri Başkan Erdoğan'a sunulacak.Öte yandan TBMM Genel Kurulu, 3 aylık aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cumartesi günü yeniden başlayacak.Meclise, 17 Ekim'e kadar 2023 yılı bütçe kanunu teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından Genel Kurulda görüşülecek.Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. TBMM, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.Meclisin gündeminde 'dezenformasyonla mücadele yasası' olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri bulunuyor.