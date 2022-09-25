İSKİ çalışmasında yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura düştü

Üsküdar’da İSKİ tarafından yapılan çalışmada yolun çökmesi sonucu hafriyat kamyonu çukura düştü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Acıbadem Mahallesi Erdem Çıkmazı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde çalışma yapan İSKİ çalışanları çıkarılan yükü hafriyat kamyonetine yükledi.Yüklenilen hafriyatın ağır gelmesi sonucu yolda çökme meydana geldi. Çalışma alanında oluşan çukura ise hafriyat yüklü kamyonet kayarak düştü. İhbar üzerine olay yerine vinç çağırıldı. Vinç yardımıyla çukura düşen hafriyat kamyonu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yol çökmesi sonucu trafik oluşurken hafriyat kamyonun kaldırılması sonucu olağan haline döndü. Olayda yaralan ve ölen olmazken polis olay ile ilgili inceleme başlattı.