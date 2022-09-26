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İBB tadilatına başladığı üst geçidi kaderine terk etti: Aylardır çalışma yapılmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal E-5 Karayolu üzerinde bulunan bir üst geçidin tadilatını yapmayı unuttu. 6 ayı aşkın süredir çalışmalara devam etmeyen İBB, konuyla alakalı sessizliğini korurken kaderine terk edilen üst geçit, vatandaşlar için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Ekleme: 26.09.2022 - 13:40 Güncelleme: 26.09.2022 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
İBB tadilatına başladığı üst geçidi kaderine terk etti: Aylardır çalışma yapılmıyor
Kartal E-5 Karayolu üzerinde yer alan üst geçitte tadilat çalışmalarına başlayan İBB, çalışmaları yarım bıraktı. İBB, 6 ay önce etrafını çevrelediği betonları dökülmüş ve demirleri paslanmış olan üst geçitte aylar geçmesine rağmen herhangi bir çalışma yapmadı.

AK Parti İBB Meclis Üyesi Nizamettin Altınbaş, vatandaşların hayatının tehlikeye atıldığı üst geçidin son görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

'NE BAKIM NE ONARIM NE DE TADİLAT VAR'
İBB yönetiminin üst geçit tadilatını unuttuğunu ifade den Altıntaş, 'Sevgili İstanbullular... Burası Kartal E-5 karayolu üzerinde bulunan bir üst geçit. İBB 6 ayı aşkın bir süredir üst geçidin bakımını yaptığını iddia ediyor ancak hiçbir şekilde ne bakım ne onarım ne de tadilat... Hiçbir hareket yok.Yolun bir şeridi bu şekilde kapatılmış ve böylece bekletilmekte. Hem trafik sorunu artarak devam etmekte hem de riskli durumdaki bir üst geçidi insanlar bu şekilde kullanmaya devam etmektedir. İBB hala konuyla alakalı işlemlere başlamıyor. Söz konusu alan unutuldu, adeta terk edildi' dedi.
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İBB tadilatına başladığı üst geçidi kaderine terk etti: Aylardır çalışma yapılmıyor
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